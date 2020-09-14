Şarkıcı Gökhan Özen’in eski eşi Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini iddiasıyla eski eşinden şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Özen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı şunları söyledi:

İçine çekilmeye çalışıldığım durumdan dolayı bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum, aldım, iki kızım da çok mutluydular. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor, kızlarım ağlamaya başladı, O da kızlarıma avaz avaz bağırdı, tüm konu ve benim uyarım bu nedenleydi.

Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem. Çocuklarımın her turlü okul bakıcı bakım masraflarını istendiği kadar tarafımdan karşılanıyor iken konu eğer yoksulluk nafakası ise bana, “Senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok” dedikten 3 sene sonra ne bir telefon ne email ne avukat vasıtasıyla hiçbir nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstememiş. İstemediğini de sözlü belirtmiş zaten. 3 sene sonra çıkıp, yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da samimi bulmuyorum.

Ne kadınlar ne anneler var gerçekten tek başına her ay o evin kirasını ödemek için çocuklarının karnını doyurmak için çalışan ve gerçekten o stresleri çeken. Ve ne kadınlar var gerçekten şiddet mağduru. Böyle asılsız ithamlar, suçlamalarla tüm Türkiye’nin gayet hassas olduğu bir konu üzerinden kendini popüler yapmaya çalışmasın çünkü ne kendimi ne çocuklarımı buna alet ettirmem.

Yüz yüze bile olunmayan 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası polis koruması istiyorum diye karakollara gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka. Sen benim ailemi kitap mı yapıyorsun diye bana sorduğu gün ben de hayır adı üstünde yalandan hikayeler yani hepsi hayal ürünü kişi ve hikayeler dedim. Bunun hemen ardından, çocuklarla irtibatım ortak telefon numarasını ulaşılmaz kılmaları sureti ile bir anda kesildi. Boşanma sözleşmemizde, 1 saat önceden haber vererek her gün çocuklarımı görme hakkım olduğu yazılı ama kendisi şu an bu maddeyi yok sayarak beni hem çocuklarımdan mahrum ediyor, sonra da kendi kendini tekzip ederek babaları çocukları arayıp sormuyor diye basına konuşuyor.

'Saatli saatsiz çocukların yaşadığı eve geliyor' diyor, 4 yıldır 1 tek gece göstersin ki çocuklar uyuduktan hemen sonra evden ayrılmadığım?

Yazıklar olsun. Hukuki tüm haklarımı arayacağım.