Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gökhan Alkan, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Alkan, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, pandemi sürecinde evinde izole olduğunu söyledi.
32 yaşındaki oyuncu, "Karantina sürecini kendi küçük, mutlu dünyamda geçirdim. Herkes gibi, ben de bu durumdan beslenmeye çalıştım. Bu arada, set çalışmalarıma devam ettim. Dizi çekimlerimiz devam ediyor. İyi bir stok oluşturduk. Az önce de bir ekip toplantısıyla durum değerlendirmesinde bulunduk" dedi.
"SEVGİ KARŞILIKLI"
Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Gökhan Alkan, konuyla ilgili "Sevginin karşılıklı olduğuna inanıyorum. Adama 'Ne verdin de, ne istiyorsun?' diye sorarlar. Ben, kendim olmaya, insan olmaya çalışıyorum. Demek ki bunu bir şekilde hissediyorlar. Eğer böyle canı gönülden seviliyorsam, bu benim için büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.
Zorunlu karantina sürecinde sosyal medya hesabından hayranları ile etkileşim halinde olan Alkan, şu şekilde konuştu:
Menajerimin önerisiyle soru-cevap yapmaya karar verdik. Sanırım canlı yayın pek benlik bir şey değil. Açık konuşmak gerekirse biraz korktum. Soru-cevap etkinliğimize olan yoğun ilginin arkasında Türk dizilerinin başarısı var. Dünyada bu şekilde karşılık buluyor olması, bütün sektör için çok değerli. Bunun sonucunda da böyle büyük bir sevgi alıyoruz. Bunu hiçbir değerle açıklayamayız. Dünyanın bir ucundan hiç tanımadığınız biri 'Seni seviyorum' diyor. Bu çok değerli bir şey.
"TAŞIN KALBİ YOK AMA ONU DA YOSUN SARIYOR"
Oyuncu, özel hayatıyla ilgili de konuşarak "Olursa siz zaten görürsünüz, sizden kaçmaz. Şöyle söyleyeyim; Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" dedi.
Öte yandan pandemi döneminden babaannesi ve dedesine ev alan Gökhan Alkan, "Onların zaten evleri vardı ama bu süreçte tereddüt yaşamak istemedim. Onlar bizim başımızın tacı. Allah bana güç versin, onlar için hep çalışırım. Yeter ki yanımızda olsunlar. Onlara telefonla uzaktan telkinde bulunmanın doğru olmadığını düşündüm. Böyle bir niyetim vardı, onlara nasip oldu. Onlara sadece bir ev değil, ömür adanır. Aile çok önemli, büyük bir güç" ifadelerini kullandı.
Bir internet sitesinin uluslararası en yakışıklı yirmi erkeği arasında yer alan Alkan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Uluslararası bir platformda bu şekilde yer almam beni mutlu etti. 'Hoşuma gitmedi' dersem yalan söylemiş olurum. Gurur duydum ama insanın yüzünden ziyade, içinin güzelliği önemlidir. İnşallah, içimizin güzelliği de sizinle sohbet ederken sirayet ediyordur.
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