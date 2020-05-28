HABERTURK.COM

Oyuncu Gökhan Alkan, geçtiğimiz akşam Instagram hesabı üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Evlilikten karantina sürecine, oyunculuktan müziğe kadar birçok konuda soruları yanıtlayan Alkan'a dünyanın dört bir yanından yüzlerce soru geldi.

Bir takipçisinin geçirdiğimiz zorlu süreçle alakalı sorusuna cevap veren Alkan, şu ifadeleri kullandı:

Hakkımızda hayırlısı neyse o olacak. Biz gerçekten dirayetli bir milletiz, güçlü bir devletiz. Birlikte nelerin üstesinden geldik. Allah'ın izniyle bu günlerin de üstesinden geleceğiz.

Hayranlarından gelen bir soru üzerine kendini çok yakışıklı bulmadığını dile getiren Alkan, "Romantiğim ama dozunda. Hayatta her şey bir denge üzerine kuruludur" dedi.

Oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Aklımın ve gönlümün uyuştuğu bir eşim ve çocuklarımın olmasını tabii ki isterim" diyerek yanıtladı.

"Müzikle ilgili projeler var mı?" sorusu üzerine Alkan, "Müzik dinlemek, şarkı söylemek benim için en büyük terapilerden biridir. Belki bir gün toplu terapi yaparız" diyerek esprili bir dille sahnelere yeşil ışık yaktı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!