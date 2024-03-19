Gökgöl Mağarası, milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle hayran bırakıyor
Zonguldak'ın Üzülmez bölgesinde bulunan Türkiye'nin gezi alanı en büyük mağarası Gökgöl, milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle dikkat çekiyor
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Zonguldak'ın Üzülmez bölgesinde bulunan Gökgöl Mağarası, kollarıyla birlikte 3350 metre uzunluğunda.
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Mağara 875 metrelik yürüyüş yolu ile Türkiye'nin gezi alanı en büyük mağarası olma özelliğini taşıyor.
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Damla taş birikimi yönünden son derece zengin olan mağaranın girişinden büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümleri; Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu ve Mucizeler Salonu gibi isimlerle anılıyor.
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İçerisinde milyonlarca yıllık mercan fosillerinin bulunduğu mağarada, sarkıtlar, dikitler, sarkıt ve dikitlerin birleşmesinden meydana gelen sütunlar bulunuyor.
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Bayrak damla taşları ve dere üzerinde yer alan yoğun makarna sarkıtları da ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken oluşumlar arasında yer alıyor.
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