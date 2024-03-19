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        Haberler Yaşam Gökgöl Mağarası, milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle hayran bırakıyor

        Gökgöl Mağarası, milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle hayran bırakıyor

        Zonguldak'ın Üzülmez bölgesinde bulunan Türkiye'nin gezi alanı en büyük mağarası Gökgöl, milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:19
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          Zonguldak'ın Üzülmez bölgesinde bulunan Gökgöl Mağarası, kollarıyla birlikte 3350 metre uzunluğunda.

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          Mağara 875 metrelik yürüyüş yolu ile Türkiye'nin gezi alanı en büyük mağarası olma özelliğini taşıyor.

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          Damla taş birikimi yönünden son derece zengin olan mağaranın girişinden büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümleri; Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu ve Mucizeler Salonu gibi isimlerle anılıyor.

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          İçerisinde milyonlarca yıllık mercan fosillerinin bulunduğu mağarada, sarkıtlar, dikitler, sarkıt ve dikitlerin birleşmesinden meydana gelen sütunlar bulunuyor.

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          Bayrak damla taşları ve dere üzerinde yer alan yoğun makarna sarkıtları da ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken oluşumlar arasında yer alıyor.

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