Gökçeada ve Bozcaada'ya bayram tatilinde ek sefer
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan firma, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artırma kararı aldı. 42 sefer düzenlenecek adalara gerektiğinde ek seferler yapılabilecek.
9 Nisan'da başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bozcaada ve Gökçeada'ya ek seferler yapılacak.
GESTAŞ Deniz Ulaşım firmasından yapılan açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak.
Tatilci yoğunluğunun beklendiği bu süreçte adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması için günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı.
Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek.
Güncel sefer bilgisine "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.