19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gökçeada nerede? sorusu adayı ziyaret etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Gökçeada'ya ulaşım sadece Gestaş'ın Çanakkale'den düzenlediği arabalı vapur ve deniz otobüsü ile sağlanıyor. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, Türkiye'nin sakin kentlerinden birisidir. Gökçeada ile ilgili detaylar haberimizde.
GÖKÇEADA NEREDE?
Gökçeada, Çanakkale'ye bağlı ve Türkiye'nin en büyük adasıdır. Ege Denizi'nin kuzeyinde, Saros Körfezi girişinde yer almaktadır. 91 km. kıyı şeridine sahiptir. Yıllık yağış miktarı metrekareye 950 – 1050 mm arasında değişmektedir. Adanın batısında yer alan İncirburnu Türkiye'nin de en batı noktasını oluşturmaktadır. 2011 ve 2012 yıllarında haftada 2 kez Gökçeada-İstanbul uçak seferleri yapılmış olup, 2013 ve sonrasında ticari yolcu uçuşları yapılmamıştır. Gökçeada Türkiye'de 2016 itibarıyla 11 tane olan Sakin kentlerden(Cittaslow) birisidir.
GÖKÇEADA'NIN YERLEŞİM BİRİMLERİ
Merkez / Çınarlı
Adanın merkezidir, kamu kurumları ve nüfusun çoğu buradadır. Tarifeli seferler yapılan bir havaalanı mevcuttur. Rumca adı “Panaghia”dır. Kaleköy, Zeytinliköy, Eski ve Yeni Bademli köyleri çok yakındır.
Dereköy
Adanın iç batı kesimindedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin en büyük köyü olarak kabul edilmektedir. 1970'li yıllara kadar Gökçeada’nın en büyük köyü olma niteliğini korumuştur. Yoğun göç vermesi nedeniyle şu anda terk edilmiş durumdadır. Dereköy’ün Rumca adı “Σχοινούδι (Okunuşu:Shinudi)”dir. Meryem Ana bayramında (15 Ağustos) yurtdışına göç edenler, çocukları ve torunlarının geri dönmesiyle köy hareketlenir.
Kaleköy
Adanın kuzeydoğusundadır. Kaleköy iskelesi, I. Dünya Savaşı sırasında Fransız Donanma Kumandanlığı tarafından düzenlenmiş, 1970'li yıllarda Kuzulimanı'na yeni iskele yapılıncaya kadar tüm adanın ulaşımını sağlamıştır. Ancak küçük tonajlı gemilerin ve yatların yanaşması için uygundur. Bu yıllara kadar adanın ulaşımı, Ayvalık ve Gemlik adlı yolcu gemileri ile sağlanmıştır. Rumca adı “Kastro”dur.
Haftada iki kez (Çarşamba ve Cumartesi) saat 23:00 civarında adaya ulaşan bu gemiler iskeleye yanaşamadıkları için yaklaşık 1,6 km açıkta demirlemek zorunda kalırlardı. Gemiler ile iskele arasında ulaşım balıkçı/süngerci tekneleri ile sağlanırdı. Kaleköy iskelesinin hemen sağ tarafında yer alan tepenin üzerinde köye eski ismini veren kale yer almaktadır.
Zeytinli
Adanın kuzey iç kesimlerinde, Merkez ilçeye çok yakın eski bir Rum köyüdür. Hâlen küçük bir Rum kökenli nüfus yaşamaktadır. Ayrıca Fener Rum Patriği Bartholomeos'un doğum yeridir. Rumca adı “Aya Teodoroi”dir. Köyde bulunan Rum ilkokulu geçtiğimiz senelerde eğitim - öğretime açılmıştır.
Tepeköy
Adanın kuzeyinde bir Rum köyüdür. Rumca adı “Agridya”. Köyde bulunan Rum Lisesi ve Ortaokulu eğitim - öğretim vermekte, bu sayede köyün kışın da mevcut bir Rum kökenli nüfusu bulunmaktadır.
Uğurlu
Türkiye'nin en batı noktasında yer almaktadır. Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Muğla ve Burdur illerinden 1970'li yıllarda ailelerin yerleştirilmesi ile köy teşekkül etmiştir. İlçe merkezine 25 km uzaklıktadır.
Ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayalıdır. Ev pansiyonculuğu başlıca gelir kaynaklarından olup, çok sayıda pansiyon bulunmaktadır.
Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamakta, taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Uğurlu köyü denize 100 metre mesafede olmakla birlikte, adanın iki iskelesinden biri Uğurlu köyünde bulunmaktadır.
Bademli
Adanın kuzeydoğusunda, merkez ilçe ile Kaleköy arasında yer alır. Bademli’nin Rumca adı “Gliki”dir.
Yeni Bademli
Yeni kurulan köylerdendir, Isparta'lı aileler iskan edilmiştir. Adanın kuzeydoğusundadır, motel ve pansiyon bölgesidir. Denize uzaklığı 500 metredir.
Eşelek
Yeni kurulan köylerdendir, Çanakkale'li aileler iskan edilmiştir. Adanın güneydoğusunda olan Eşelek, bir tarım bölgesidir ve sebze meyve üretilir.
Şahinkaya
Adanın yerleşik ilk Türk köyüdür.[kaynak belirtilmeli] 1973-1974 yıllarında Trabzon ili Çaykara ilçesi Şahinkaya (Şur) köyünden iskân gelmiştir. Tarım, hayvancılık, son yıllarda pansiyonculuk yapılmaktadır. Köyün tam karşısı çam ormanı ile kaplıdır. Köyün içme suyu 3 farklı yeraltı kaynağının beslediği depodan gelmektedir. Köy adanın güney sahillerine yakın, Laz koyuna 5 km civarındadır. Köy içinde zeytinyağı, bal, oğlak eti, kuzu eti, keçi peyniri temin edilebilir.
Şirinköy
Yeni kurulan köylerdendir, 80 sonrası Bulgaristan göçmenlerinin iskan edildiği bir köydür. Adanın güneybatısındadır.
Yenimahalle
Merkez ilçe ile Kuzulimanı arasındaki yol üzerindedir. Rumca adı “Evlampio”dur.
GÖKÇEADA’NIN ÖNEMLİ YERLERİ
- Aydıncık / Kefaloz mevkii ve plajı: Adanın güneydoğusunda uzunca bir plajdır, tesisleri mevcuttur, yelken sörfü için idealdir.
- Kefaloz burnu: Adanın güneydoğusundadır.
- Kapıkaya mevkii: Adanın güneyindedir, tesisi olmayan bir plajı vardır.
- Kaşkaval burnu / Peynir kayalıklar: Adanın kuzeydoğusundadır, dalış için idealdir.
- Kaynarburun: Ada'nın doğusunda, Kuzulimanı'nın güneyinde burun
- Kokina mevkii:
- Kömür burnu: İnceburun'un kuzeyinde burun.
- Kuzulimanı: Adanın doğusundadır, Eceabat Kabatepe’den ve Çanakkale’den feribot seferleri yapılır.
- Mavikoy / Lacivertkoy: Türkiye'nin ilk ve tek su altı milli parkının bulunduğu yörededir, adanın kuzeydoğusundadır, dalış için idealdir.
- Lazkoyu: Adanın güneyindedir, tesisi mevcuttur, taşlık bir plajı vardır.
- Marmaros mevkii: Adanın kuzeybatısındadır, şelalesi ile ünlüdür.
- Cugura mevkii: Adanın iç orta kesimlerindedir.
- Gizli Liman: Adanın batısındadır, gümrük kurulması durumunda Limni adası ile karşılıklı feribot seferleri başlatılabilecektir, tesisi mevcut olan uzunca bir plajı vardır.
- İnceburun / İncir burnu: Türkiye'nin en batı noktasıdır.
- Pınarbaşı mevkii
- Yelkenkaya mevkii: Türkiye'nin ilk ve tek su altı milli parkının bulunduğu yörededir, adanın kuzeydoğusundadır, dalış için idealdir.
- Yıldızkoy: Türkiye'nin ilk ve tek su altı milli parkının bulunduğu yörededir, adanın kuzeydoğusundadır, dalış için idealdir. Tesisi mevcuttur.
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