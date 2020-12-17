39 yaşındaki oyuncunun, eski baketbolcu Kerem Tunçeri ile bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahadır, "Arkadaşlar tanımadığım bir kişi ile ilgili böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, onun için yalan haberdi" dedi.