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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Göçmen kaçakçılığına ağır darbe - İş-Yaşam Haberleri

        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe

        Vatandaşlığa geçiş zorlaştırılıyor, yabancılara vatandaşlık üzerinden büyük paralar kazanan 10 şirketin lisansı iptal edildi

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 12.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:59
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        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
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        İçişleri Bakanlığı son dönemde; uyuşturucu, kaçakçılık, terörle mücadele, yasa dışı bahis, göçmen kaçakçılığı, ruhsatsız silah, çeteler ve organize suç örgütleriyle mücadelede olağanüstü işler yaparken, aynı zamanda halkın da büyük takdirini topluyor.

        Vatandaşın talep ve beklentileri doğrultusunda, “huzur ve adalet” mottosuyla yola çıkan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve ekibi, göçmen kaçakçılığına karşı da büyük bir mücadele veriyor.

        İçişleri Bakanlığı ekiplerinin sahadaki mücadelelerinin yanı sıra aynı zamanda siyasi irade ve yasal mevzuat açısından da kararlı ve kritik adımlar atılıyor. Bugünkü Resmi Gazete’de Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte önemli değişikliğe gidildi.

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        Söz konusu yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi, “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirildi.

        Bu düzenleme ile Türk vatandaşlığına yatırım yoluyla veya taşınmaz satın alarak geçilmesinde sahtecilik ve hilelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu düzenleme aslında göçmen kaçakçılığına karşı verilen büyük mücadelenin sadece küçük bir kısmı. Gelin Bakan Yerlikaya ve yeni yönetimin bu konuda yaptığı işlere bir göz atalım…

        TUTUKLAMALAR ARTTI

        Artık göçmen kaçakçılığında kullanılan teknelere el koyma yoluna gidiliyor. Bugüne kadar tekneye el konulmuyordu. Göçmen kaçakçılarına Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesiliyordu ve çoğu zaman tutuklama yapılmıyordu. Kabahatler Kanunu dışında göçmen kaçakçılığına hapis cezaları getiriliyor ve bundan böyle tutuklamalar da artacak.

        YATIRIMLA VATANDAŞLIK

        Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişinde de büyük paralar ve hileler dönüyordu. Yabancı bir kişi, iki yolla Türk vatandaşlığına geçebiliyor:

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        1- 400 bin dolar yatırım yaparsa

        2- Bakan oluruyla

        Önümüzdeki süreçte 400 bin dolarlık yatırım koşulunun artırılması yönünde bir çalışma var. Göç İdaresi Başkanlığı önümüzdeki yılın başında gayrimenkul alımı yoluyla vatandaşlık için gereken asgari miktarı 600 bin dolara çıkaracak.

        10 ŞİRKET KAPATILDI

        Bakan Yerlikaya’nın göreve gelmesi ile birlikte daha önce faaliyet gösteren, yabancıları Türk vatandaşlığına geçiren ve buradan büyük paralar kazanan 10 şirketin lisansı iptal edildi. Bu şirketler çoğunlukla nüfus müdürlüklerinin yanında faaliyet gösteriyor; büyük paralar karşılığında vatandaşlık işlerini takip ediyordu. Siyasi nüfuzlarını ve ilişkilerini de kullanan bu firmalar, vekalet yoluyla işlem yürütüyordu. Şimdi bu konuda çok sıkı denetimler yapılıyor.

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        İNTERPOL DAHİL EDİLDİ

        Daha önce vatandaşlık için bakan oluru ya da yatırım yoluyla vatandaşlığa geçmek isteyenlerle ilgili dosya, güvenlik soruşturması kapsamında; Emniyet, MİT ve Dışişleri’ne soruluyordu. Yeni dönemde artık İnterpol’e da soruluyor. Hakkında arama kaydı, difüzyon ya da kırmızı bülten çıkarılmış bir kişi bu yolla tespit edilebiliyor. Bu durumdakilerin başvurusu kati şekilde reddediliyor.

        NÜFUSTA PARMAK İZİ ZORUNLULUĞU

        Genellikle aracı şirketler aracılığıyla vekâletle vatandaşlık işleri takip ediliyordu. Artık yeni dönemde nüfus müdürlüklerinde parmak izi verilmesi zorunlu hale getiriliyor. Daha önce vekaleten işlemlerde parmak izi alınmıyordu. Parmak izinin yanı sıra, kimliklerde kullanılan biyometrik fotoğraflar da nüfus müdürlüğünün içinde görevliler tarafından çekilecek. Dışarıda çekilip getirilmiş fotoğraflar işleme alınmayacak.

        AVUKATLAR TAKİP EDEBİLECEK

        Vatandaşlık işlemlerinde kişinin kendisi ve/veya avukatının işlemleri takip etmesi zorunluluğu getiriliyor. İşlemleri kişinin avukatı takip etse bile müracaat eden imza vermeye geldiğinde parmak izi alınmadan vatandaşlığa kabul edilmeyecek.

        190 BİN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

        Göçmen kaçakçılığı ve artık hiç de “ucuz” ve “kolay” olmayan, olmaması gereken Türk vatandaşlığına geçiş meselesinde her türlü fırsatçılığın ve suiistimalin önüne geçiliyor. Bu hayati mesele Türk halkının da öncelikli talepleri arasında yer alıyor. Kapsamlı mücadelede yeni dönemde Türkiye’de kaçak şekilde bulunan ve oturma izin süreleri bitmiş 190 bin kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

        İnsan kaçakçıları artık Türkiye’yi kendileri açısından, “riskli” görüyorlar ve trafiği de Kosova’ya kaydırmış durumdalar. Kaçakçılar artık, “Türkiye bizim için güvenli ülke değil” diyorlar.

        Öyle de olmalı…

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