O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü - Sivas haberleri | Son dakika haberleri

O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü - Sivas haberleri | Son dakika haberleri

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Sivas'ta kaza, saat 09.00 sıralarında, İmranlı ilçesine bağlı Zımak köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A.'nın (20) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, şarampole devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ DHA'da yer alan habere göre kazada, sürücü ile araçta bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 YAŞINDA HAYATA VEDA Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan M.M.A. kurtarılamadı.

2 YAŞINDA HASTANEDE CAN VERDİ AA'da yer alan habere göre Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki S.E.A. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın taklalar atarak devrilmesi yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.