Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
Türkiye, haziran ayına rekor sıcaklıklarla girdi. Yurt genelinde kavurucu sıcaklıklar yaşanırken, Rize ve Hakkari'de karla mücadele sürüyor. Rize'nin yüksek rakımlı yaylaları ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları bölgesinde haziran ayına rağmen kalınlığı 6 metreyi bulan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken, iki ilde haziran ayına rağmen karla mücadele ediliyor.
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Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları halen sürüyor.
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İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelindeki yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmalarının 18 Mayıs'ta başladığı belirtildi.
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Çalışmaların bitme noktasına geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sorumluluk alanımızda 8 bin 600 kilometre yol ağı bulunurken, bunun çoğunluğunu yayla yolları oluşturmaktadır. Türkiye'de özel idare alanında en uzun üçüncü yol ağında bulunan ilimizde çığ açma çalışmalarında 6 yükleyici iş makinesi, 12 personel görev almaktadır. Gelinen noktada bugün itibarıyla çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanmıştır."
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Açıklamada, çalışmaların Ardeşen'de 13, Fındıklı'da 8, Çamlıhemşin'de 7 yayla yolunda tamamlandığı, diğerlerinde ise devam ettiği bildirildi.
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HAKKARİ'DE KARLA MÜCADELE
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları bölgesinde de haziran ayına rağmen kalınlığı 6 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.
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Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nda yer alan yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.
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Haziran ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, haziran ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.
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Öte yandan Adana'da da sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Termometrelerin 45 dereceleri gördüğü kentte vatandaşlar güneşten korunmak için şemsiye ile dolaşıyor.
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Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgeleri ile parklarda serinlemeye çalışıyor. İşte Türkiye'nin bir bölümü sıcaktan kavrulurken bir tarafında da karla mücadele çalışmalarından kareler...
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