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        Haberler Gündem Güncel Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Macaristan'da yakalanan gizli tanık Serdar Sertçelik ile ilgili sorulara yanıt verdi. Bakan Tunç, "Macaristan'da 40 günlük bir geçici tutuklama kararı verildi. İadesi için bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yaptığı görüşmeye de değinen Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini söyledi. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 22 sanık var. Dosya kamuoyunun gündeminde. 1 Temmuz'dan itibaren yargı süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:37
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        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair soruları yanıtladı. Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkındaki soruları yanıtlayan Tunç, "40 günlük geçici bir tutuklama kararı verilmişti. Dosyalarımız Macaristan'a ulaştı ve gerekli iade sürecini bekliyoruz" dedi. Tunç yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        SOKAK HAYVANLARI AÇIKLAMASI

        "Hayvanların korunması konusunda hassasız. Bir orta yolu TBMM'de milletvekillerimizin bulacağına inanıyorum. Bu konuda taslak çalışma henüz netleşmeden bir şey diyemem."

        AYŞE ATEŞ'İN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİ

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini söyledi. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 22 sanık var. Dosya kamuoyunun gündeminde. 1 Temmuz'dan itibaren yargı süreci başlayacak."

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