Danimarka'dan Güney Kore'den gelen erişteleri toplatma kararı
Danimarka, Güney Koreli bir erişte (noodle) markasının bazı ürünlerini, içeriğindeki acı biber oranının oldukça yüksek olması nedeniyle raflardan kaldırdı
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Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresince yapılan açıklamada, markanın çok acılı ve baharatlı 3 ürünün raflardan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.
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Açıklamada, tek bir paketteki acı biber bileşeni olan kapsaisinin, kişide akut zehirlenmeye neden olabilecek seviyede yüksek olduğu belirtildi.
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Tüketicilere, ellerinde bulunan ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ürünlerin çocuklar için de son derece zararlı olduğu vurgulandı.
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Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Danimarka halkının 'baharatlı' yiyecekleri sevmediği, bu nedenle acılı ürünleri 'zehirli' olarak tanımladığı iddia edildi.
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Bu arada, Danimarka'da daha önce bu ürünlere bağlı bir zehirlenme vakası yaşanmadığı kaydedildi.
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