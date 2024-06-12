Bu yıldızlar EURO 2024'te forma giyemeyecek!
2024 Avrupa Şampiyonası'na çok az bir süre kala turnuvaya gidecek yıldızlar da kesinleşmeye başladı. Ancak, yüksek piyasa değerlerine rağmen turnuvada yer almayacak bazı önemli futbolcular da bu listeye damga vurdu. İşte bazıları sakatlık, bazıları teknik direktör tercihleri ve bazıları ise ülkelerinin elemelerde başarılı olamaması nedeniyle turnuvada yer almayacak yıldızlar...
- 1
Serge Gnabry | Almanya | 40 milyon euro
- 2
Lucas Hernandez | Fransa | 40 milyon euro
- 3
Reece James | İngiltere | 40 milyon euro
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- 4
Julian Brandt | Almanya | 40 milyon euro
- 5
Levi Colwill | İngiltere | 50 milyon euro
- 6
Evan Ferguson | İrlanda | 50 milyon euro
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- 7
Moussa Diaby | Fransa | 55 milyon euro
- 8
Ben White | İngiltere | 55 milyon euro
- 9
Dejan Kulusevski | İsveç | 55 milyon euro
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- 10
Michael Olise | Fransa | 55 milyon euro
- 11
Marcus Rashford | İngiltere | 60 milyon euro
- 12
Jack Grealish | İngiltere | 60 milyon euro
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- 13
Christopher Nkunku | Fransa | 65 milyon euro
- 14
Viktor Gyökeres | İsveç | 65 milyon euro
- 15
James Maddison | İngiltere | 70 milyon euro
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- 16
Alexander Isak | İsveç | 75 milyon euro
- 17
Gavi | İspanya | 90 milyon euro
- 18
Martin Odegaard |Norveç | 110 milyon euro
-
- 19
Erling Haaland | Norveç | 180 milyon euro