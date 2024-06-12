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        Haberler Dünyadan Kevin Spacey yaşadıklarını anlatırken ağladı: İflasın eşiğine geldim, meteliksizim!

        Kevin Spacey yaşadıklarını anlatırken ağladı: İflasın eşiğine geldim, meteliksizim!

        Hakkında ortaya atılan cinsel taciz suçlamaları nedeniyle kariyerinde düşüş yaşayan Kevin Spacey, katıldığı programda iflasın eşiğine geldiğini söylerken gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:25
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        • 1

          Hakkında birden fazla cinsel taciz davası açılan Oscar'lı Hollywood yıldızı Kevin Spacey, milyonlarca dolarlık avukatlık ücreti ödemek zorunda kaldıktan sonra iflasın eşiğine geldiğini anlatırken gözyaşı döktü.

          Cinsel taciz iddiaları nedeniyle kariyerinde büyük yara alan ABD'li oyuncu katıldığı Piers Morgan'ın YouTube programında çok fazla borcu olduğunu, evini satmak zorunda kaldığını açıklarken ağladı.

        • 2

          EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

          64 yaşındaki oyuncu, artık faturalarını ödeyemediği için Baltimore'daki evinin satışa çıkarıldığını söyledi. Piers Morgan'ın, şu anda nerede yaşadığı sorusuna, "Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim, ama House of Cards'ın çekimlerine başladığımızdan beri Baltimore'dayım" diye yanıt verdi.

        • 3

          DİZİDEN KOVULMUŞTU

          2017'de cinsel taciz davaları açılmasının ardından Hollywood'dan aforoz edilen Kevin Spacey, iki kez iflastan kurtulduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, suçlamaların yapıldığı dönemde başrolde yer aldığı 'House of Cards' dizisinden kovulmuştu. Cinsel taciz politikasını ihlal ederek sözleşmesini çiğnediğinin tespit edilmesinin ardından 2021'de verilen bir kararda, ilk başta Spacey'nin 31 milyon dolar ödemesine hükmedilmişti. Ancak daha sonra 1 milyon dolar ödeme konusunda anlaşmaya varılmıştı.

        • 4

          "DOKUNMAYI SEVEN BİRİYİM"

          Kevin Spacey, Pierce Morgan'ın sorularını yanıtlarken şu anda neredeyse meteliksiz olduğunu ve milyonlarca dolar borcu olduğunu açıkladı.

          Spacey, cinsel taciz iddiaları ortaya atılıncaya kadar Hollywood'un en popüler yüzlerinden biriydi. Suçlamalar nedeniyle oyunculuk kariyeri sona eren Spacey, geçmişte sınırları zorladığını, "dokunmayı seven biri" olduğunu ve birilerine cinsel olarak dokunduğunu kabul etti. Ünlü oyuncu, davranışlarının rızaya dayanıp dayanmadığı sorusuna ise "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, o zaman durabileceğini ve kibar olduğunu” söyleyerek yanıt verdi.

        • 5

          BERAAT ETTİ

          Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Kevin Spacey, İngiltere'de dört erkeğin dâhil olduğu bir davada dokuz cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandı. Spacey iddiaları reddederken, jüri de onu tüm suçlamalardan beraat ettirdi.

          Oyuncu Anthony Rapp'in, kendisi 14, Spacey ise 26 yaşındayken tacize uğradığını açıkladığı 2017'de Spacey, House of Cards dizisinden kovulmuştu. 2022'de New York'ta görülen davada Spacey sorumlu bulunmadı ve jüri olayın gerçekleşmediği sonucuna vardı.

        • 6

          "HATALARIMDAN PİŞMANIM"

          1996'da 'Olağan Şüpheliler' filmiyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ve 2000'de 'Amerikan Güzeli' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında iki Oscar ödülü kazanan Kevin Spacey hakkında, geçen ay yayınlanan bir belgeselde yeni iddialar ortaya atılmıştı. Piers Morgan, programında bu belgeselden kesitleri de Spacey'ye izletti.

          Kevin Spacey, aleyhinde ortaya atılan tüm iddialara rağmen Hollywood'a dönmekten vazgeçmeyeceğini söylerken; "Eğer birileri yaptığım hatalardan ya da yaptığım seçimlerden çok pişman olmadığımı ya da bu yolda kimseyi incitmediğimi düşünüyorsa o zaman son zamanlarda yaptığım kişisel çalışmaların farkında değilsiniz demektir" dedi ve ekledi: Eğer birileri benim oyunculuğu bırakacağımı düşünüyorsa yanılıyor.

        • 7

          "HOLLYWOOD SÜRGÜNÜNE SON VERİN" ÇAĞRISI

          Aralarında Liam Neeson ve Sharon Stone'un da bulunduğu çok sayıda ünlü yıldız, bir süre önce Kevin Spacey'nin 'Hollywood'dan yedi yıllık sürgününe' son verilmesi çağrısında bulunmuş, Spacey'ye destek vermişti.

          Spacey Morgan'a verdiği röportajda ayrıca, son yedi yılda büyümeye ve daha iyi bir insan olmaya odaklandığını söyledi.

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