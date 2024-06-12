'Bahar', birinci başladı, birinci bitirdi

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SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin gönlünde taht kuran dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dün akşam ekranlara gelen sezon finaliyle milyonları ekrana kilitledi.

Hem oyunculuk performanslarıyla, hem de güçlü hikâyesi ve çarpıcı anlatım diliyle ekranlara baharı getiren dizinin sezon finali, her hafta olduğu gibi reyting sıralamasında adını zirveye yazdırdı.

‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 16'ncı bölümü; her hafta olduğu gibi 16'ncı haftayı da zirvede tamamladı. ABC1 20+ grubunda; 9.09 izlenme oranı, 28.32 izlenme payı AB’de; 8.96 oranı 30.41 izlenme payı Total’de; 7.47 izlenme oranı 24.16 izlenme payı REKLAM Bahar’ın yeniden karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu ve heyecanlı gelişmelerin art arda sıralandığı duygu yüklü bölüm, #Bahar etiketiyle; 9 saat 45 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Önce babasının arabasını parçalayan, ardından anlaşmalı boşanma evraklarını yırtan ve finalde korkunç bir kaza geçiren Umay; 6 saat 30 dakika boyunca gündem konusu oldu. Bahar’a olan platonik aşkıyla çok konuşulan ve eğlenceli karakteriyle dikkat çeken Doruk ise Bahar’a nakil sürecinde verdiği destekle 3 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Sunduğu sürpriz delille mahkemenin seyrini değiştiren ve Evren’in geçmişinin açığa çıkmasına neden olan Dora; 1 saat 35 dakika boyunca TT listesinde yer alırken, beklemediği bir anda hamile olduğunu öğrenen Seren ise 1 saat 10 dakika boyunca gündem konusu oldu.

MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda; Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu; Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ümmü Putgül ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Bennu Yıldırımlar ve Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Bahar ve Timur’un mahkemesinde, Dora’nın Bahar ve Evren’in fotoğrafını öne sürmesi ve ilişkileri olduğunu iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Hakimin duruşmayı ertelemesinden sonra mahkeme çıkışı Timur’un suçlamalarına daha fazla dayanamayan Bahar fenalaştı. Boşanmanın gerçekleşmediğini ve çekişmeli davaya döndüğünü duyan Rengin ise öfkeden deliye döndü. Evren, bir yandan hastaneye kaldırılan Bahar’ın sağlığı için endişelenirken, diğer yandan Bahar’a donör olabilmek için gizlice test yaptırdı. Bahar’ın avukatı Ayhan, mahkemede delil olarak sunulan fotoğraflar hakkında Evren’le konuştu. Bunun üzerine Timur’la yüzleşen Evren, “Çünkü Bahar ölüyor!” diyerek, Timur’a Bahar’ın yeniden karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu açıkladı. Tüm hastane Bahar için seferber olup ona moral vermeye çalışırken, asistanlar Bahar’a donör olabilmek için test verdiler ve Seren, çıkan test sonuçlarından hamile olduğunu öğrendi.

REKLAM Bahar’a büyük sürpriz; Timur kendini affettirmek için her yolu denese de hem Bahar’ın hem çocuklarının sert tepkisiyle karşılaştı. Umay’ın Timur’un arabasını parçalamasından sonra arabayı satıp ev üzerindeki ipoteği kaldıramayacaklarını anlayan Nevra, Rengin’den yardım istedi ve ondan borç aldı. Dora, teknede ziyaret ettiği Evren’den çocukluk sırlarıyla dolu kavanozu çalıp Timur’a götürdü. Timur, Evren’in yıllar önce evlerinde çalışan Selma’nın kardeşi Ali olduğunu öğrenince şok oldu. Bir de Evren’in karaciğerinin Bahar’la uyumlu çıktığını ve donör olmak istediğini duyan Timur, soluğu Evren’in yanında aldı. Uzun bir süredir aralarında soğuk bir savaşın devam ettiği ikili hesaplaşmanın eşiğine geldi ve Bahar’a donör olabilmek için büyük bir yarışa girdiler.

REKLAM Evren ve Timur hesaplaşıyor; Bahar, Evren’in ameliyatta doktoru olarak bulunmasını isterken, Timur da bu zamana kadar yaptığı her şey için Bahar’dan af diledi ve anlaşmalı boşanma dilekçesini imzalayarak Bahar’a verdi. Bahar, bunun üzerine Timur’un donör olmasına izin verirken; Umay, Timur’un imzaladığı boşanma evraklarını yırtıp attı. Evren’in Ali olduğunu öğrenen Nevra ise ameliyat için endişelenirken; Evren’le bir araya gelip geçmişte yaşanan olaylar için ondan özür diledi. Parla ve Umay’ı bir araya getiren ve onları barıştıran Rüzgar, kutlama esnasında kontrolü kaybedip arabayı tehlikeli bir yere çekince onlara çarpan başka bir araba; Umay, Parla ve Rüzgar’ın kaza yapıp uçurumdan düşmesine neden oldu.

Nakil ameliyatı sırasında nefesler tutulurken; Timur’un şoka girip kalbinin durması sezon finaline damgasını vurdu. Timur’un, Evren’in tüm çabalarına rağmen kurtulup kurtulamayacağı ise büyük merak konusu oldu…

REKLAM İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' 2'nci sezonuyla SHOW TV ekranında bahar rüzgârları estirmeye devam edecek.