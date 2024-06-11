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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!

        Beşiktaş'ın yönetim kurulu danışmanlığına getirdiği Brad Friedel, öncelikli hedefi olan kadro temizliği için çalışmalara başladı. Beşiktaş, ABD'li futbol adamından ilk etapta hızlı bir şekilde 5 isme kulüp bulmasını istedi

        Giriş: 11.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:12
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        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
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        Beşiktaş, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getirdikten sonra Brad Friedel'ı da yönetim kurulu danışmanlığına getirdiğini açıklamıştı.

        ABD'li futbol adamının uluslararası piyasadaki bağlantılarını kullanarak kadronun hızlı bir şekilde yenilenmesinde etkin rol oynaması hedefleniyor.

        Transfer komitesi yeni isimleri takıma katmak için temaslarını sürdürürken Brad Friedel'ın ilk etaptaki görevi de belli oldu.

        Beşiktaş yönetimi, öncelikli olarak takımda düşünülmeyen isimlere kulüp bulunmasını talep etti. Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar, Ante Rebic, Valentin Rosier, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı Brad Friedel'a iletirken İngiltere'den talipleri olduğu konuşulan Alex-Oxlade Chamberlain'in de ayrılığına sıcak bakılıyor.

        13 MİLYON EURO'LUK OPERASYON

        Beşiktaş'ın bu operasyonla en önemli hedefi yeni transferlere hem yer hem de bütçe açmak. Bu isimler içinde 3.5 milyon Euro kazanan Aboubakar zirvede yer alırken Rebic ve Chamberlain 2.5 milyon Euro, Amartey 1.7 milyon Euro, Rosier 1.3 milyon Euro ve Onana ise 1.5 milyon Euro yıllık ücret alıyor. 6 ismin toplam maaş maliyeti ile 13 milyon Euro...

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