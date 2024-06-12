Apple'da yapay zeka rekoru
Apple'ın yapay zeka alanında attığı adımlar yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Firmanın hisseleri bir günde yüzde 7.3 yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece Apple'ın piyasa değeri sadece bir günde 215 milyar dolar artarak 3 trilyon 176 milyar dolara çıktı. Firma, kısa bir sürenin ardından Nvidia'yı geride bırakarak yeniden dünyanın halka açık en değerli ikinci şirketi oldu
Apple hisseleri, şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile bir ortaklık duyurduğu Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC 2024) etkisiyle dün rekor seviyeye yükseldi.
Apple hisseleri dün yüzde 7.3 değer kazanarak 207.15 dolarla tarihi zirvesini gördü. Böylece şirketin değeri sadece 1 günde 215 milyar dolar artarak 3 trilyon 176 milyar dolara yükseldi. Bu yükselişle beraber Apple piyasa değeri bakımından geçen hafta geçildiği çip üreticisi Nvidia'nın yeninden üzerine çıktı.
11 Haziran itibarıyla dünyanın halka açık en değerli 10 şirketi şöyle sıralandı:
DİPTEN YÜZDE 25.5 ÇIKTI
2023 yılını 184.4 dolardan kapatan Apple hisseleri özellikle iPhone satışlarındaki yavaşlamanın etkisiyle 19 Nisan'da 165 dolara kadar gerilemişti. Dünkü yükselişle beraber 2024'ün dibinden yüzde 25.5 yükselmiş oldu.