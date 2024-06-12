Apple'da yapay zeka rekoru

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Apple hisseleri, şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile bir ortaklık duyurduğu Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC 2024) etkisiyle dün rekor seviyeye yükseldi.

Apple hisseleri dün yüzde 7.3 değer kazanarak 207.15 dolarla tarihi zirvesini gördü. Böylece şirketin değeri sadece 1 günde 215 milyar dolar artarak 3 trilyon 176 milyar dolara yükseldi. Bu yükselişle beraber Apple piyasa değeri bakımından geçen hafta geçildiği çip üreticisi Nvidia'nın yeninden üzerine çıktı.

11 Haziran itibarıyla dünyanın halka açık en değerli 10 şirketi şöyle sıralandı:

Sıra Şirket Piyasa değeri (milyar $) 1 Microsoft 3215 2 Apple 3176 3 Nvidia 2974 4 Alphabet 2190 5 Amazon 1948 6 Suadi Aramco 1819 7 Meta 1287 8 Berkshire Hathaway 881 9 TSMC 859 10 Eli Lilly 823 DİPTEN YÜZDE 25.5 ÇIKTI 2023 yılını 184.4 dolardan kapatan Apple hisseleri özellikle iPhone satışlarındaki yavaşlamanın etkisiyle 19 Nisan'da 165 dolara kadar gerilemişti. Dünkü yükselişle beraber 2024'ün dibinden yüzde 25.5 yükselmiş oldu.