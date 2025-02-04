Göç İdaresi Başkanlığı 560 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı
Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 560 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinde Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar, belirlenen kriterlere göre sözlü sınava çağrılacak. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı 560 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2025 Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı hakkında detaylı bilgiler…
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Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 560 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adaylarda 2024 KPSS’den 65 ve üzeri puan alma şartı aranacak. Alımlar, giriş (sözlü) sınavı sonuçlarına göre yapılacak. Peki, 2025 Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, Göç İdaresi Başkanlığı 560 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı…
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GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 560 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 560 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 sözleşmeli personel alınacak.
İlanda, ‘’657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Tablo-1 vc Tablo-2 de unvanı ve sayısı belirtilen merkez teşkilatından 96 adet, taşra teşkilatından ise 464 adet olmak üzere toplam 560 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.’’ denildi.
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2025 GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat 2025 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 14 Şubat 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.
Adaylar, başvurularını e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrim içi yapacak.
Belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Şalisen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
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SÖZLÜ SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylarda sözlü sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olma ve 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından (KPSS) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan alma şartları aranacak.
GENEL ŞARTLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanutıu’ııun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
Türk Vatandaşı olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,
ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunan adayların tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,
Adaylar ilanda yer alan bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.
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ÖZEL ŞARTLAR
AVUKAT
Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından herhangi birisini bitirmiş olmak,
Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
BÜRO PERSONELİ (Lisans-1)
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından herhangi birisini bitirmiş olmak.
BÜRO PERSONELİ (Lisans-2)
Üniversitelerin Basın ve Yayın, Basım ve Yayımcılık, Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tamimi lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.
BÜRO PERSONELİ (Ön Lisans)
Üniversitelerin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Ön lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.
ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Web Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki Öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak,
C Sharp (C#) programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),
Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
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DESTEK PERSONELİ (Şoför)
Ortaöğretim mezunu olmak,
E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 saydı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tıp D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,
DESTEK PERSONELİ (Temizlik)
Ortaöğretim mezunu olmak,
24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İstatistikçi)
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İstatistik bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim burumlarından birisini bitirmiş olmak,
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (Grafiker)
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Fotoğraf ve Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı ve Grafik Resimleme ve Baskı bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim burumlarından birisini bitirmiş olmak,
KÜTÜPHANECİ
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak,
MÜTERCİM-TERCÜMAN (İngilizce)
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) ve Çeviribilimi bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden (A) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
MÜTERCİM-TERCÜMAN (Fransızca)
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Fransızca Mütercim ve 'Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği ve Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Fransızca dilinden en az (A) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
MÜTERCİM-TERCÜMAN (Arapça)
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği ve Mütercim-Tercümanlık (Arapça) bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Arapça dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
MÜTERCİM-TERCÜMAN (Farsça)
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Farsça Mütercim ve Tercümanlık ve Mütercim- Terciimanlık (Farsça) bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Farsça dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
MÜTERCİM-TERCÜMAN (Rusça)
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Rusça Mütercim ve Tercümanlık ve Mütercim- Tcrcümanlık (Ruşça) bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Rusça dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
PROGRAMCI
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Sosyal Hizmet bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.
PSİKOLOG
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Psikoloji bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurıımlarından birisini bitinniş olmak.
TEKNİKER (Elektrik)
Üniversitelerin Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onanını, Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Deniz Elektroniği, Elektrik- Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
Üniversitelerin Doğalgaz Isıtma, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Gaz. ve Tesisatı Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak.
TEKNİKER (Bilgisayar)
Üniversitelerin Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Wcb Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik, İnternet ve Ağ Teknolojileri ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak.
TEKNİSYEN (Tesisat)
Ortaöğretim kuramlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri dallarının birinden mezun olmak.
TEKNİSYEN (İnşaat)
Ortaöğretim kuramlarının İnşaat Teknolojisi alanının dallarından birinden mezun olmak.
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuru işlemleri tamamlandıktan adayların Kariyer Kapısı üzerinden sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.
Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
Başvurusu kabul edilen adayların merkez veya taşra teşkilatında tercih ettikleri il ve pozisyon unvanına göre KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösteren Tablo-l vc Tablo-2’de yer alan her pozisyon unvanı için KPSS (B) grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
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ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve Başkanlığımız (www.goc.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
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GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ
Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adayların Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Başkanlığımızın (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alını Platformu üzerinden ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır.
Adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
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GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI
Avukat pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Kamulaştırma Hukuku, İnsan Haklan Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku. Ceza Usul 7 Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
Çözümleyici, Sistem Programcısı pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler. Programlama Dilleri, Donanım, Yazılım, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
Kütüphaneci pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler. Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
Mütercim-Tercüman pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma. Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
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Psikolog pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
Programcı pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
Büro Personeli pozisyonu için Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Konıma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
Tekniker pozisyonu için mesleki bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur,
Teknisyen pozisyonu için mesleki bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
Destek Personeli pozisyonu için Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.
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Sözleşmeli personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabiliyor.
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