DESTEK PERSONELİ (Şoför)

Ortaöğretim mezunu olmak,

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 saydı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tıp D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

DESTEK PERSONELİ (Temizlik)

Ortaöğretim mezunu olmak,

24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İstatistikçi)

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İstatistik bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim burumlarından birisini bitirmiş olmak,

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (Grafiker)

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Fotoğraf ve Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı ve Grafik Resimleme ve Baskı bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim burumlarından birisini bitirmiş olmak,

KÜTÜPHANECİ

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak,

MÜTERCİM-TERCÜMAN (İngilizce)

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) ve Çeviribilimi bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden (A) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Fransızca)

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Fransızca Mütercim ve 'Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği ve Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Fransızca dilinden en az (A) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Arapça)

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği ve Mütercim-Tercümanlık (Arapça) bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Arapça dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Farsça)

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Farsça Mütercim ve Tercümanlık ve Mütercim- Terciimanlık (Farsça) bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Farsça dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Rusça)

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Rusça Mütercim ve Tercümanlık ve Mütercim- Tcrcümanlık (Ruşça) bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Rusça dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

PROGRAMCI

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Sosyal Hizmet bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

PSİKOLOG

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Psikoloji bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurıımlarından birisini bitinniş olmak.

TEKNİKER (Elektrik)

Üniversitelerin Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onanını, Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Deniz Elektroniği, Elektrik- Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Üniversitelerin Doğalgaz Isıtma, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Gaz. ve Tesisatı Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak.

TEKNİKER (Bilgisayar)

Üniversitelerin Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Wcb Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik, İnternet ve Ağ Teknolojileri ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurulularından birisini bitirmiş olmak.

TEKNİSYEN (Tesisat)

Ortaöğretim kuramlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri dallarının birinden mezun olmak.

TEKNİSYEN (İnşaat)

Ortaöğretim kuramlarının İnşaat Teknolojisi alanının dallarından birinden mezun olmak.