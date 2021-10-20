Hollanda merkezli paylaşımlı mobilite girişimi GO Sharing, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Almanya’dan sonra İstanbul’da faaliyete geçti. 300 e-moped ile Türkiye pazarına giren girişim, 10 binden fazla elektrikli mopedi ve bisikleti ile 30 Avrupa şehrinde faaliyet gösteriyor.

Yapılan açıklamaya göre, GO Sharing, şehir içinde saatte maksimum 45 kilometre hızla seyahat etme olanağı sağlıyor. Geçerli bir sürücü ehliyetine (M, A veya B sınıfı) sahip olan herkesin girişimin e-mopedlerini kullanabileceği de verile bilgiler arasında.

Paylaşımlı e-mopedler, kayıt ve açılış ücreti olmadan dakikada 1.99 TL’den başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. Ayrıca mopedlerde kask kullanımı zorunlu olduğu için tüm mopedlerin arka çantalarında iki adet kask ve saç filesi bulunuyor.

İLK ETAPTA AVRUPA YAKASINDA

İstanbul, GO Sharing'in Hollanda dışında faaliyetlerini sürdürdüğü altıncı şehir olarak konumlanırken, girişimin ilk etapta İstanbul'un Avrupa Yakası’ndaki Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’i kapsayan pilot bölgede çözüm sunmaya başladığı kaydedildi.

GO Sharing CEO'su Raymon Pouwels, "Hizmetimizin İstanbul'da da hayata geçmesinden büyük gurur duyuyoruz. Odak noktamız paylaşımlı e-mopedler. Kapıdan kapıya paylaşımlı mobilite sağlayan çok modelli bir çözüm üzerinde de çalışıyoruz. Kişisel mülkiyetten ortak kullanıma doğru bir algı değişimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Elektrikli paylaşımlı araçlar kullanarak sürdürülebilir bir dünya için çözümler sunmak istiyoruz. Kullanıcılarımızla birlikte, karbon emisyonu, trafik sıkışıklığı ve park sorununu azaltabileceğimize inanıyoruz" ifadelerinde bulunuyor.

60 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

En son Nisan 2021 tarihinde 60 milyon dolar yatırım alan GO Sharing, aldığı yatırımı yeni pazarlara girerek etki alanını genişletmek için kullanıyor. Hollanda merkezli girişim bu kapsamda Avusturya'nın Viyana ve Belçika’nın Antwerp, Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Saarbrücken ve Neuss kentlerinde elektrikli mopedleri ile hizmet vermeye başlamıştı.

Yapılan açıklamaya göre, GO Sharing'in Türkiye operasyonunu ise Ülke Müdürü olarak atanan Anıl Ünkaya'nın yöneteceği belirtildi.