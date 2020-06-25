HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını sebebiyle zor günlerden geçen takviye ilaç ve vitamin perakendecisi GNC iflas koruma başvurusunda bulundu. 85 yıllık firma 7300 mağzasının en az 800-1200'ünü kapatacağını açıkladı.

GNC halihazırda koronavirüs öncesi, düşen satışlar nedeniyle mağaza sayısını azaltmayı planlıyordu. Yaklaşık 900 milyon borcu bulunan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 200 milyon dolar zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde zararı 15 milyon dolar seviyesindeydi.

GNC konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "İflas koruma, stratejilerimizi daha hızlı uygulama fırsatı verecek, şirketin evrilmesi için gerekli yatırımlar yapılacak. Aynı zamanda sermaye yapımızı geliştirme imkanı tanıyacak" ifadeleri yer aldı.

MAHKEME GÖZETİMİNDE AÇIK ARTIRMA

GNC bir yandan mali durumunu düzeltmeye çalışırken, diğer yandan firmanın satışı için de alıcı aramaya başladığını açıkladı. Söz konusu satış mahkeme gözetiminde açık artırma usülüyle yapılacak. Şu anda Çinli Harbin Pharmaceutical Group Holding'in satın alma için 760 milyon dolarlık teklifi bulunuyor.

Açık artrmada daha yüksek bir teklif gelmemesi durumunda GNC'nin Harbin'e geçişine kesin gözüyle bakılıyor.