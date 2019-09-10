Gmail şifre yenileme nasıl yapılır?

Gmail iş hayatında ve günlük yaşamda pek çok insan tarafından kullanılan bir elektronik posta uygulaması.

Peki Gmail şifresi unutulduğunda veya sıfırlandığında nasıl yenilenir? İşte detaylar...

GMAİL ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Gmail'de şifre değişikliği yapmak için,

- Google hesabınızı açın,

- "Oturum açma ve güvenlik" bölümünün altında Google'da "oturum açma"yı seçin,

- Şifreyi seçin. (Şifrenin son değiştirilme tarihinizi göreceksiniz,

- Tekrar oturum açmanız istenecek,

- Oturum açtıktan sonra yeni şifrenizi girin, ardından "Şifreyi Değiştir"i seçin.

Güvenlik kontrolü ekranında başla ifadesine tıklayarak Gmail adresinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfadan kurtarma bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Bu sayede şifrenizi daha güvenli bir hale getirebilir, şifre unutma durumunda hızlıca yeni şifre edinebilirsiniz.

GMAİL ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ...

Gmail şifrenizi unuttuysanız "şifremi unuttum" seçeneğine tıkladıktan sonra Gmail size en son hatırladığınız şifrenizi soracaktır. Eski şifrelerinizden birini girdiğinizde kimliğinizi doğrular ve yeni şifre belirlemenize yardım eder.

Ayrıca Gmail hesabın sahibi olduğunuzu onaylamak için size bazı hesap kurtarma soruları sorabilir.