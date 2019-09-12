12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hem iş hayatı içerisinde hem de sosyal hayat içerisinde kişilerin en çok ihtiyaç duydukları noktalardan bir tanesi e-mail adresidir. Profesyonel hayatın olmazsa olmazlarından biri olan internet haberleşmesi hiç kuşkusuz ki internet üzerinden mail adresleri ile gerçekleşmektedir. Güvenilir bir görünüm kazanmak ve profilinizi akıllarda bırakmak istiyorsanız kendi kimliğinize yakışan bir e-posta adresi seçmeniz gerekmektedir. Gmail Aç seçeneğini değerlendirmeye alarak bu amacınıza çok kısa bir sure içerisinde ulaşabilirsiniz. Google’ın sağladığı hizmetlerden bir tanesi olan Gmail hem gençlere hem de orta yaşlı kişilere hitap eden bir teknik donanımı içerisinde bulundurmaktadır. Gmail Hesabı Aç seçeneğinin zor olduğunu ve bu işlem için uzun zamanlar gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece birkaç dakik içerisinde kişilerin hızlı bir biçimde Google hesabı açması mümkün kılınmıştır. Gmail Yeni Hesap Aç yazarak internet tarayıcınızdan arattığınız zaman karşınıza bizzat Google tarafından hazırlanmış olan bir kaydolma formu çıkacaktır. Gmail E Posta Aç işleminin tamamlanması için bu bilgilerin net bir biçimde doldurulması gerekmektedir. İstenen bilgiler şu biçimde sıralamaktadır;
Bu bilgiler verildikten sonra bireyleri hesap açma işlemi tamamlanmaya bir adım daha yaklaşmış olur. Google Hizmetler ve Şartlarını okudum gizlilik politikasını okudum kutucuğuna tik koyarak hesabınızın tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu noktada kullanıcı adı seçilirken dikkatli olmak gerekmektedir. Daha önce başka kişiler tarafından alınmış olan kullanıcı adlarının site tarafından Kabul edilmeyeceğinin de altını çizmek gerekmektedir. Kullanıcı adınızın size özgü olması için ortaya koyulan bu işlem kişilerin profesyonel hayatını da destekleyen bir rol üstlenmektedir. Kişilerin kısa bir sure içerisinde hesap açması ve bu hesabın açılması için hiçbir biçimde maddi bir olanağın istenmemesi her bütçeden kişinin bir e-mail almasını desteklemektedir. Kişilerin bu hesabı aldıktan sonra kullanıcı adı ve şifresi ile Google’ın diğer hizmetlerinden de yararlanma fırsatının olduğunu ayrıca belirtmek gerekmektedir. Verilen bilgilerin doğruluğundan da emin olmak gerekmektedir.
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