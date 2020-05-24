HABERTURK.COM

Elektrikli otomobillerin tam şarj ile gidebildikleri mesafelerin konvansiyonel motorlu araçlara göre daha kısa olması ve şarj sürelerinin de akaryakıt dolumundan uzun sürmesi, bu araçların yayılmasının önündeki en büyük engeller olarak göze çarpıyor.

Bu noktada, otomotiv endüstrisinde bir çok marka elektrikli otomobillerin menzil sorununu gidermek üzere çalışmalar yürütüyor.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin bataryalarının kısıtlı ömrü ve batarya değiştirmenin yüksek maliyetli olması da üreticileri uzun ömürlü batarya geliştirmeye yönlendiriyor.

Bu üreticilerden ABD'nin en büyük otomotiv markası General Motors (GM),1.6 milyon kilometre ömürlü bir batarya üzerinde çalışıyor.

GM'in üzerinde çalıştığı yeni batarya, yılda ortalama 15 bin kilometre yol yapan bir sürücünün 100 yıl boyunca aynı batarya ile yola devam edebileceği anlamına geliyor.

GM'in geliştirdiği yeni bataryanın şarj süresinin de, şuan yollarda olan modellere göre önemli ölçüde daha kısa olacağı belirtiliyor.

Söz konusu bataryanın ilk etapta elektrikli Hummer'da kullanılacağı da edinilen bilgiler arasında.

ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla da, geçtiğimiz hafta 1.6 milyon kilometre boyunca yenilenme ihtiyacı olmayan bir bataryanın patent başvurusunda bulunmuştu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!