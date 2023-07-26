Kennedy'nin suikast belgelerinde yer alan detaylara göre, 1955'te Sovyetler Birliği'ne yapılan ziyaret sırasında hazır bulunan gözlemcilerden biri, daha önce adı diğer tüm kayıtlardan gizlenmiş olan eski bir CIA ajanı Rueben Efron'du.

Efron, 5 Ekim 1955'te Sovyetler Birliği'nde Atjaty ve Achijabu arasında Senatör Richard Russell ve Yarbay Hathaway ile seyahat etti.