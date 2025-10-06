Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Gizli Bahçe' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

        'Gizli Bahçe' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

        Esteban Fuentes de María, Camille Bruat ve Francesco Poiana'nın eserlerinden oluşan 'Gizli Bahçe sergisi 17 Kasım'a kadar The Stay Boulevard Nişantaşı'nda sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 06.10.2025 - 15:32 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:32
        'Gizli Bahçe' sergisi sanatseverlerle buluşuyor
        İstanbul’da sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren The Stay Boulevard Nişantaşı, uluslararası sergilere ev sahipliği yaparak kültür sanat alanına değer katmayı sürdürüyor. Eda Uras’ın kurucusu olduğu Otmar Uras ile birlikte hayata geçirilen “Gizli Bahçe” sergisi sanatseverlerle buluştu. Uluslararası sanatçıların karma eserlerinden oluşan “Gizli Bahçe”, sanatseverleri kapısı aralık bir bahçeye davet ediyor ve onlara hayalin ve görünmeyenin ritüelleriyle örülmüş özel bir yolculuk vaad ediyor.

        Sergide, farklı tekniklerle ve çok değişken ölçülerde çalışan Meksikalı sanatçı Esteban Fuentes de María, çağdaş çizim ve metal çalışmalarıyla bilinen Fransız sanatçı Camille Bruat ile eserlerinde genellikle peyzaj çalışmalarına yer veren İtalyan sanatçı Francesco Poiana’nın eserleri yer alıyor.

        İngiliz yazar Frances Hodgson Burnett’in aynı adlı kült kitabına atıfta bulunan “Gizli Bahçe”, ilk bakışta bir iyileşme hikâyesi gibi görünse de, aslında görünmeyenin açılış ritüeli olarak kurgulandı. Sergi, kitapta tasvir edilen bahçeyi birebir temsil etmek yerine onun titreşimlerini günümüz sanatının malzemelerine, formlarına dönüştürüyor. Bahçe çizgilerle, dokularla ve yüzeylerle yeniden örülmüş bir iç mekâna dönüşüyor, bir sembol, ritüel ve içsel alan olarak yeniden yorumlanıyor.

        Her sanatçının görünmeyenin sınırlarını araştırdığı “Gizli Bahçe”, botanik bir alan değil, çizgiyle, dokuyla, yüzeyle yeniden örülmüş bir “iç mekân”dır. Sergi mekânı ise hem saklı hem açık, kapısı aralık, eşiği belirsiz.

        Sergide, farklı ölçekteki pentür çalışmalarından desenlere, seramik vazolardan, mermer çalışmalara kadar 30’u aşkın eser bulunuyor. Sanatçıların eserleri Gizli Bahçe’de birbirine değmeden ama aynı topraktan beslenerek büyüyor.

        “Gizli Bahçe” sergisi, 17 Kasım'a kadar The Stay Boulevard Nişantaşı’nın 1. katındaki galeri alanında görülebilir.

