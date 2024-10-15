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        Haberler Bilgi Magazin Gizli Bahçe oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Gizli Bahçe konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

        Gizli Bahçe oyuncuları ve konusu: Gizli Bahçe dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Yeni sezon dizilerinden olan Gizli Bahçe, ekran yolculuğuna başlıyor. İzleyiciler Gizli Bahçe oyuncuları ve konusu hakkında detayları merak ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizi; tüm hayatını oğlu Memo'ya adayan Nazlı'nın, Demir'in başlattığı velayet savaşına karşı verdiği büyük mücadeleyi konu ediniyor. Peki, Gizli Bahçe oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Now TV'nin yeni dizisi Gizli Bahçe konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:04
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        • 1

          Gizli Bahçe, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’I başrolde buluşturan Gizli Bahçe oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Salı akşamı ekranlara gelecek olan yapım, ünlü bir mimar olan Demir’in vefat eden ağabeyinin oğlu Memo’ya sahip çıkmak için, annesi Nazlı’yı yakından tanıma çabalarıyla başlayacak. Peki; Gizli Bahçe konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Now TV’nin yeni dizisi Gizli Bahçe oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

        • 2

          GİZLİ BAHÇE DİZİSİ NE ZAMAN?

          Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu Now TV’nin TMC Film imzalı yeni dizisi Gizli Bahçe, ilk bölümüyle 15 Ekim Salı akşamı başlıyor.

        • 3

          GİZLİ BAHÇE DİZİSİ KONUSU

          Neşe Şen’in hikâyesinden yola çıkarak senaryosunu Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin birlikte kaleme aldığı Gizli Bahçe dizisi, derin bir aşk hikayesini konu alıyor.

        • 4

          Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir.

          Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer.

        • 5

          Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir.

          Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır.

        • 6

          Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır.

          Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

        • 7

          GİZLİ BAHÇE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

          Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;

          Murat Yıldırım, Ebru Şahin, Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz rol alıyor.

        • 8

          GİZLİ BAHÇE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

          Gizli Bahçe dizisinin çekimlerinin bir kısmı Fas’ın büyüleyici şehri Marakeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı.

          Dizide ünlü mimar Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım, Marakeş’te kamera karşısına geçti. Marakeş sahneleri dizinin ilk bölümlerinde izleyiciyle buluşacak.

        • 9

          Dizide bekar bir anne olan Nazlı karakterine hayat veren Ebru Şahin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamera karşısına geçti. Şahin’in sahneleri Gazimağusa ve İskele bölgelerinde gerçekleşti.

          Dizinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor.

        • 10

          GİZLİ BAHÇE 1. BÖLÜM ÖZETİ

          Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Evinden atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında tehlikeli bir iş teklifini kabul eder.

        • 11

          Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir ise, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince harekete geçer.

        • 12

          Nazlı’nın mesleğini öğrendiğinde Memo’yu alabilmek için velayet davası açar. Kanıt toplamak için gerçek kimliğini saklayarak Nazlı’yla buluşur.

          Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı’nın ise daha büyük bir sırrı vardır.

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