        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Gizemli kutu dolandırıcılığı" uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        "Gizemli kutu dolandırıcılığı" uyarısı

        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin sosyal medya üzerinden "gizemli kutu" adı altında aldıkları ürünlerde mağduriyet yaşayabileceklerini belirtti. Şahin, tüketicileri, güvenilir ve bilinir alışveriş platformları dışındaki site ve sosyal medya platformlarına itibar etmemeleri konusunda uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.09.2025 - 11:46
        "Gizemli kutu dolandırıcılığı" uyarısı
        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada, dolandırıcıların bazı sosyal medya platformlarında "ucuz fiyatlı gizemli kutu satışı", "ünlü mağaza deposu ürün fazlası", "Kutunun içinde değerli eşyalar var" gibi paylaşımlarla tüketicileri aldatmaya çalıştığını söyledi.

        Sahte reklamlarla sosyal medyada hızla yayılan "gizemli kutu" satışlarının tüketicileri mağdur ettiğini anlatan Şahin, tüketicileri, güvenilir ve bilinir alışveriş platformları dışındaki site ve sosyal medya platformlarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.

        Tüketicilerin, çok cazip görünen "sürpriz" kampanyalara şüpheyle yaklaşmaları gerektiğini dile getiren Şahin, yüksek fiyatlarla satın alınan kutularda değersiz eşyalar olabildiğine veya tüketiciye gönderilen kutuların boş çıktığına dikkati çekti.

        Şahin, dolandırıcıların aslında tüketiciyle dalga geçtiğini belirterek, içerisinde ne olduğu bilinmeyen kutuya para yatırılmasının mantıksız bir hareket olduğunu ifade etti.

        "ONLARIN GÖZÜ SİZİN CEBİNİZDE, PARANIZDA"

        Bir süre önce Reklam Kurulu tarafından "gizemli kutu" adı altında satış yapan sitelere erişim engeli kararı alındığını anımsatan Şahin, Ticaret Bakanlığının da durumu takip ettiğini söyledi.

        Birilerinin insanlara durduk yere pahalı birtakım eşyaları veya aletleri ucuza hatta bedavaya yakın fiyata vermeyeceğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Bizde 'Bayram değil, seyran değil, hayırdır.' ya da 'Bedava peynir fare kapanında olur.' gibi bazı laflar vardır. Tuzağa düşürülüyorsunuz. Bu bir mesajdır aslında. Buradan uzak durmamız gerektiğinin farkına varmamız lazım. Yoksa birileri pusuya yatmış, masumane bir şekilde ürünlerin zarar görmesiyle ucuza elden çıkarma düşüncesini suistimal edip, tüketicilerin cebindeki paraya gözlerini dikiyor. Gizemli kutuların sonu genellikle hüsran oluyor. Tüketici çok pahalı aletler, kıymetli bir telefon ya da oyun konsolu beklerken, karşısına bir oyuncak ya da çok değersiz saçma sapan eşyalar çıkabiliyor. Onların gözü sizin cebinizde, paranızda. Lütfen buna fırsat vermeyin."

        Şahin, uzaktan satış yönetimiyle alışveriş yapan tüketicilerin, mutlaka belge alabilecekleri siteleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

        Belgesi olmayan "gizemli kutu" alışverişinde tüketiciyi savunamadıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Normal şartlarda satın alınan ürünlerde bir problem yaşadığımızda belgesini alıp tüketiciyi savunabiliyoruz, bu uzaktan satış olsa bile. Fakat burada elde bir belge de yok. İçinden oyuncak, salatalık çıksa veya hiçbir şey çıkmasa da o kutuya para vermiş oluyorsunuz. Tüketici Hakem heyetleri olarak size yardımcı da olamayız çünkü bir kutu görsel ve siz o kutuyu satın alıyorsunuz. O kutunun dışına para vermiş gibisiniz. Sizi savunamayız. Lütfen, bu tuzaklara düşmeyin."

