Bebeklerine Gizem adını vermek isteyen ailelerin faydalanması adına, bu isimle alakalı bir dizi bilgi derlemesi yapmak istedik.

Gizem İsminin Anlamı Nedir?

Kök bakımından Türk dilinden türemiş olan Gizem: Akıl yordamıyla sonuçlandırılamayan, ilginç, kimsenin bilmediği şey anlamına gelir. Sır kelimesi ile eş anlamlıdır. İnsan bilgisinin dışında, üstün, bilinmemesi ve anlatılmaması gereken olgulara da gizem denir. Ülkemizde, 900 kişiden birinin adı genelde Gizem olarak istatistiklere geçmiştir.

Gizem İsminin Özellikleri

Çekimserliği bir kenara bırakırsa, hayatı bir cam fanus içinde yaşamak zorunda kalmaz. Kitap okumak, film izlemek ve kültürel yerleri gezmek en sevdiği aktiviteler arasındadır. Kendini hayatının hangi evresinde olursa olsun geliştirmeye bayılır. Eğitim, yeni diller öğrenmek ve yazmak en büyük tutkularındandır. Bünyesi zayıf olabilir. Duyguları kırılgandır. İnsanların yaptıkları altında genelde art niyet aramaz. İşinde oldukça başarılıdır ve yükselme eğilimi çizer. Özgüveni yüksektir. Küçük şeylerden mutlu olabilmeyi, imkanlar doğrultusunda mükemmel sürprizler almayı ve yapmayı çok sever. Sağlıklı yaşam konusunu önemseyebilir, çeşitli diyet denemelerinde onu bulabilirsiniz. Sezgileri güçlüdür. Kendinden saklananları mutlaka hisseder. Sıcakkanlı, hayvan ve çocuk sevgisi hat safhada biridir. Çocukça davranmak, masum düşler kurmak ve bazen minicik bir çikolata bile onu mutlu eder. Son olarak, intikamcı ve inatçı bir yapısı vardır. Damarına basılmamasını öneriyoruz.

Gizem İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Gizem ismi Türkçe bir ad olduğundan, Kuran’da yer almaz. Anlam güzelliği, dine ters düşmemesi bu ismi koymanıza bir engel olmadığının kanıtıdır.