Rahim Ak rak@cyh.com.tr

COVID-19'un etkisi ile eve kapanan Türk halkı marketlerin yanı sıra internetten alışverişini kesmedi ancak internetten daha önce olduğu gibi giyim, yemek, araç kiralama yerine gıda ve elektronik eşya gibi evde kaldığında mecburen tüketmek zorunda kaldığı ürünleri aldı. Kredi kartları ile yapılan alışveriş 13 Mart'ta haftalık 21.2 milyar lirayken, 14.1 milyar liraya indi. Yani tam 7.1 milyar lira azaldı. Mağazaların kapalı olmasının yanı sıra vatandaşın çeşitli endişelerle sadece gıda başta olmak üzere zorunlu harcamaları yönelmesi nedeniyle yine mart ortasında 1.6 milyar lira olan giyim harcamaları 372 milyon liraya kadar indi. 13 Mart'ta tam 9 milyon 882 adet giyim eşyası kredi kartı ile satın alınmışken bu rakam yaklaşık 8 milyon azalarak 27 Mart- 3 Nisan haftasında 1 milyon 763 bine indi.

GİYSİ ALIŞVERİŞİ HAFTALIK 9.8 MİLYONDAN 1.9 MİLYONA İNDİ

UCUZ MAL ALANLAR FREN YAPTI

Koronavirüsün Türkiye'de etken olmaya başladığı dönem öncesi işlem başına 163 liralık alışveriş yapılırken virüs etkisinin ardından meblağ daha yükseldi ve 211 liraya çıktı. Bu virüs sonrası giyim ve aksesuar satın alanların genellikle daha pahalı giysiler alanlar veya tek seferde daha fazla giysi alarak fazla ödeme yapanlardan oluştuğunu ortaya koydu. Kart ile daha ucuz ürünler alanlar ise zorunlu harcamalarla yetindi. Yüzde 78'lik azalma gösteren giyim alışverişinin yanı sıra kuyumculuk, havayolları, konaklama ve hizmet alımlarında da kart harcaması yüzde 70 ile 80 arası çakıldı.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ DÜŞMEDİ

Merkez Bankası'nın kredi kartlarına ilişkin rakamlarına bakıldığında alışveriş tutarı en az azalan bölümün gıda maddeleri olduğu görülüyor. Toplam kart harcamaları yüzde 34 gerilerken mart ve öncesi gıda alanında haftalık 1.5 milyar liralık alışveriş yapılırken bu tutar 1.2 milyar liraya indi. Yani sadece yüzde 18'lik düşüş gösterdi. Vatandaşın eve çekilmesi ile elektronik eşyalara ilgi göstermesi sonucu bu eşyalardaki satış da ancak yüzde 10 gerileyebildi. Haftalık 1.2 milyar liradan 1 milyar liraya indi. Market alışverişe da sadece yüzde 8'lik ivme kaybı ile 4 milyar lira oldu.