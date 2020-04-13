13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
COVID-19'un etkisi ile eve kapanan Türk halkı marketlerin yanı sıra internetten alışverişini kesmedi ancak internetten daha önce olduğu gibi giyim, yemek, araç kiralama yerine gıda ve elektronik eşya gibi evde kaldığında mecburen tüketmek zorunda kaldığı ürünleri aldı. Kredi kartları ile yapılan alışveriş 13 Mart'ta haftalık 21.2 milyar lirayken, 14.1 milyar liraya indi. Yani tam 7.1 milyar lira azaldı. Mağazaların kapalı olmasının yanı sıra vatandaşın çeşitli endişelerle sadece gıda başta olmak üzere zorunlu harcamaları yönelmesi nedeniyle yine mart ortasında 1.6 milyar lira olan giyim harcamaları 372 milyon liraya kadar indi. 13 Mart'ta tam 9 milyon 882 adet giyim eşyası kredi kartı ile satın alınmışken bu rakam yaklaşık 8 milyon azalarak 27 Mart- 3 Nisan haftasında 1 milyon 763 bine indi.
GİYSİ ALIŞVERİŞİ HAFTALIK 9.8 MİLYONDAN 1.9 MİLYONA İNDİ
UCUZ MAL ALANLAR FREN YAPTI
Koronavirüsün Türkiye'de etken olmaya başladığı dönem öncesi işlem başına 163 liralık alışveriş yapılırken virüs etkisinin ardından meblağ daha yükseldi ve 211 liraya çıktı. Bu virüs sonrası giyim ve aksesuar satın alanların genellikle daha pahalı giysiler alanlar veya tek seferde daha fazla giysi alarak fazla ödeme yapanlardan oluştuğunu ortaya koydu. Kart ile daha ucuz ürünler alanlar ise zorunlu harcamalarla yetindi. Yüzde 78'lik azalma gösteren giyim alışverişinin yanı sıra kuyumculuk, havayolları, konaklama ve hizmet alımlarında da kart harcaması yüzde 70 ile 80 arası çakıldı.
İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ DÜŞMEDİ
Merkez Bankası'nın kredi kartlarına ilişkin rakamlarına bakıldığında alışveriş tutarı en az azalan bölümün gıda maddeleri olduğu görülüyor. Toplam kart harcamaları yüzde 34 gerilerken mart ve öncesi gıda alanında haftalık 1.5 milyar liralık alışveriş yapılırken bu tutar 1.2 milyar liraya indi. Yani sadece yüzde 18'lik düşüş gösterdi. Vatandaşın eve çekilmesi ile elektronik eşyalara ilgi göstermesi sonucu bu eşyalardaki satış da ancak yüzde 10 gerileyebildi. Haftalık 1.2 milyar liradan 1 milyar liraya indi. Market alışverişe da sadece yüzde 8'lik ivme kaybı ile 4 milyar lira oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!