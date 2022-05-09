Givlon’a Keiretsu yatırımı!

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Düğün ve baby shower özelinde hediye listesi oluşturma ve paylaşma platformu olarak faaliyet gösteren yerli girişim Givlon’a, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından 500 bin dolar değerleme üzerinden yatırım yapıldı.

Givlon Kurucu Ortakları Alev Tulga ve Murat Barışık, Givlon fikrinin kendi hediye alma deneyimlerinden ortaya çıktığını belirterek, "Evlilik, yeni bir ev kurma ve bebek bekleme dönemlerinde hiçbir ihtiyacınız atlanmasın, alınan hediyeler hem en doğru ve özel hediyeler olsun hem de uzun yıllar kullanılsın diye Givlon, öncelikle ihtiyaçlarınızı anlayıp size özel bir checklist hazırlıyor. Bu checklist’e göre Givlon listenizi oluşturup yakınlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Organizasyonunuza katılıp katılmamalarından bağımsız olarak sizi bir hediye alarak kutlamak isteyen kişiler, evlerinden çıkmadan istediğiniz hediyeyi size vermiş oluyor" dedi.

E-ticarette ‘grup hediyesi’ kavramından bahseden girişimin kurucuları, "Evlilik hazırlığı yapan veya bebek bekleyen bir kullanıcı, bir ürünü ‘grup hediyesi’ olarak işaretlediğinde ona hediye almayı düşünen birkaç kişi toplam maliyeti bölüşerek ürünü satın alabiliyorlar. Dolayısıyla ‘grup hediyesi’ özelliği, istenen ürüne herkesin bütçesi oranında katkıda bulunmasına olanak sağlıyor" bilgisini verdiler.

Alınan yatırımın, kullanıcı deneyimini iyileştirmek, pazarlama aktiviteleri için kullanılacağı kaydedildi.