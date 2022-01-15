Gişelerde en başarılı 10 korku filmi

10. Sessiz Bir Yer 2 2021

(A Quiet Place: Part II)

İlk film, yaratıklarla Abbott ailesi arasındaki savaşla ilgiliydi. İkinci filmde yeni karakterler, yeni mekânlar, farklı sorunlar ve başka tehlikeler var. Eşini kaybetmiş Evelyn’in hedefi yine aynı: Üç çocuğunu korumak ve hayatta kalmak. Ama bunu tek başına yapmasının zor olduğunu biliyor. Sonuçta, ses çıkarmasını engelleyemeyeceği, sürekli ilgi isteyen bir bebeği var. İşte bu yüzden, kendine güvenli ve izole bir hayat kuran Emmett’dan destek istiyor. Ama ailesini kaybetmiş Emmett, kimseye yardım etmekten yana değil. Evelyn’in işitme engelli kızı Regan iki yetişkinin aksine kurtuluşa inanıyor. Her gün radyodan yayınlanan ‘Beyond The Sea’ adlı şarkının şifreli bir mesaj olduğunu düşünüyor ve mesajın kaynağına ulaşmak için harekete geçmek istiyor. ‘Sessiz Bir Yer 2’, gişelerde ilk filmin altında kalsa da ilk 10’a girmeyi başardı. Toplam hasılat: $297,372,261