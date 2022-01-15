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Gişelerde en başarılı 10 korku filmi

‘Çığlık’ (Scream) filminin gösterime girdiği hafta sinema tarihinin en yüksek hasılat getiren korku filmlerini sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı...

15.01.2022 - 06:28 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 10. Sessiz Bir Yer 2 2021
    (A Quiet Place: Part II)

    İlk film, yaratıklarla Abbott ailesi arasındaki savaşla ilgiliydi. İkinci filmde yeni karakterler, yeni mekânlar, farklı sorunlar ve başka tehlikeler var. Eşini kaybetmiş Evelyn’in hedefi yine aynı: Üç çocuğunu korumak ve hayatta kalmak. Ama bunu tek başına yapmasının zor olduğunu biliyor. Sonuçta, ses çıkarmasını engelleyemeyeceği, sürekli ilgi isteyen bir bebeği var. İşte bu yüzden, kendine güvenli ve izole bir hayat kuran Emmett’dan destek istiyor. Ama ailesini kaybetmiş Emmett, kimseye yardım etmekten yana değil. Evelyn’in işitme engelli kızı Regan iki yetişkinin aksine kurtuluşa inanıyor. Her gün radyodan yayınlanan ‘Beyond The Sea’ adlı şarkının şifreli bir mesaj olduğunu düşünüyor ve mesajın kaynağına ulaşmak için harekete geçmek istiyor. ‘Sessiz Bir Yer 2’, gişelerde ilk filmin altında kalsa da ilk 10’a girmeyi başardı. Toplam hasılat: $297,372,261

     

  • 9. Annabelle: Kötülüğün Doğuşu 2017
    (Annabelle: Creation)

    İlk olarak “Korku Seansı”nda (2013) karşımıza çıkmıştı Annabelle. Kötülük taşıyan nesnelerin saklandığı Warren Müzesi’nin en ürpertici parçasıydı. 2014’te kendi adını taşıyan ilk “solo filmi”nde kötü bir güç tarafından nasıl ele geçirildiğini öğrenmek üzere 1960’lı yıllara kadar gitmiştik. Bu kez daha eskilere, oyuncağın yapıldığı günlere uzanıyoruz. Annabelle, henüz masum bir oyuncak bebek. Şehir dışında büyük bir evde yaşayan oyuncakçı Samuel Mullins ve Esther Mullins küçük kızları Bee ile mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Ta ki, Bee kaza sonucunda hayatını kaybedene kadar... Olaydan 12 yıl sonra aynı eve, 6 yetim kız ve bir rahibeyle birlikte giriyoruz. Önceleri ortalıkta görünmeyen Annabelle bir süre sonra varlığını hissettirmeye başlıyor. David F. Sandberg’in yönettiği film, gişelrde ilk ‘Annabelle’ filmini geçmeyi başardı. Toplam hasılat: $306,515,884

     

  • 8. Resident Evil: Son Bölüm 2016
    (Resident Evil: The Final Chapter)

    2002'de bir video oyunundan uyarlanan ve kısa sürede ‘altın yumurtlayan tavuğa’ dönüşen “Resident Evil” serisinin altıncı filmi. Serinin ‘babası’ Paul W.S. Anderson’un yazıp yönettiği ‘Resident Evil: Son Bölüm’, Milla Jovovich’in ‘şimdilik’ kaydıyla başrolünde oynadığı altıncı ve son film oldu. Jovovich’in oynadığı Alice, filmde dünyayı Umbrella şirketinden kurtarmak için her şeyin başladığı yer olan Raccoon City’ye doğru yola çıkıyor ve orada karşısında virüsü dünyanın başına bela eden doktorun eski ortağı Dr. Isaacs’i buluyor. Geçtiğimiz yıl yeni bir filmle devam eden serinin altıncı filmi sürpriz yaparak gişelerde tarihi bir başarıya imza attı. Toplam hasılat: $312,242,626

     

  • 7. Korku Seansı 2013
    (The Conjuring)

    Yaşanmış olaylara dayanan film, 1971 yılında bir çiftlik evine yerleşen Perron ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Gizemli olaylar daha ilk geceden başlıyor ve sorunlar giderek artıyor. Kamyon şoförü Roger Perron ve eşi Carolyn maddi sorunlar nedeniyle 5 kızlarıyla birlikte yerleştikleri evden taşınamayınca Katolik Kilisesi’yle işbirliği yaparak parapsikolojik vakalarla uğraşan Warren çiftine başvuruyorlar... Yönetmen James Wan, özellikle ilk yarıda mükemmel bir gerilim sineması ortaya koyuyor. Hayaletlerin ya da şeytani varlıkların fiziksel olarak ortaya çıkması ve harekete geçmesiyle film, ikinci yarısında çağdaş korku sinemasının bildiğimiz klişelerine dönüyor. Hâlâ devam eden bir seriyi başlatan film, 13 milyon dolara mal olmuştu. Toplam hasılat: $320,290,989

  • 6. Korku Seansı 2 2016
    (The Conjuring 2)

    Bir devam filminden ziyade Katolik Kilisesi’yle çalışan medyum çift, Lorraine (Vera Farmiga) ve Ed Warren’in (Patrick Wilson) yeni bir macerası... Yönetmen James Van, gerçek bir olaydan yola çıkıyor ve seyirciyi 1977 yılına, Kuzey Londra’da bir orta sınıf mahallesine götürüyor. Ama daha önce, Lorraine’in ruh çağırma seansı sırasında yaşadığı deneyimlere şahit oluyoruz. Film uzun süre iki ayrı kanaldan akıyor. Bir yanda Lorraine’i tehdit eden gizemli varlığın, diğer yanda ise Hodgson ailesine musallat olan kötü ruhun marifetlerini seyrediyoruz. Warren çifti, Kilise’nin isteğiyle Hodgson’ları görmek ve kanıt bulmak için Londra’ya gittiğinde ise hikâyeler çakışıyor... Toplam hasılat: $321,788,219

     

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