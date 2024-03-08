Gisele Bündchen gözyaşlarına boğuldu
Ünlü model Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady ile olan boşanmasından söz ederken gözyaşlarını tutamadı
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2009'da nikâh masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırdıklarını duyurmuştu.
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"IMPACT x Nightline: Gisele Bündchen: Dağa Tırmanış" için konuşan programda boşanmanın etkilerini henüz üzerinden atamadığını gösterdi.
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Robin Roberts ile yaptığı röportaj sırasında, sunucu, ona ayrılıkla ilgili soru sorduğunda, süpermodel, boşanmasını 'bir rüyanın ölümüne' benzettiğini belirterek üzüntüsünü gösterdi.
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Roberts’ın "Nasılsın?" sorusu sonrasında ağlamaya başlayan Bündchen yüzünü kameranın aksi yönüne çevirerek; "Üzgünüm arkadaşlar. Bilmiyorum. Biraz izin verebilir misiniz?" ricasında bulundu.
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Giseye Bündchen, yakın zamanda jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente ile görülmüştü. Bündchen'e "Kalbinizi birine tekrar açabilir misiniz?" sorusu üzerine başlangıçta yanıt vermekte tereddüt etti ve gülümsedi.
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Ünlü model sonrasında; "Kalbimin şu anda olduğu yer, şu anda bulunduğum yerdir. Kendi gerçeğimi yaşıyorum ve bunun için özür dilemiyorum" dedi.
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"EN ÇOK O MUTLU OLSUN İSTERİM"
Gisele Bündchen, daha önce de; "Onu hep desteklerim ve hep de destekleyeceğim. Dünyada en çok mutlu olmasını istediğim biri varsa o da Tom'dur. Tüm hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" demişti.
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Çiftin, Vivian Lake Brady ve Benjamin Brady adında iki çocuğu bulunuyor.
Brady'nin oyuncu Bridget Moynahan'dan, John Edward Thomas Toynahan adında bir oğlu daha var.