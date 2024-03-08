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        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen gözyaşlarına boğuldu - Magazin haberleri

        Gisele Bündchen gözyaşlarına boğuldu

        Ünlü model Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady ile olan boşanmasından söz ederken gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:07
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        • 1

          2009'da nikâh masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırdıklarını duyurmuştu.

        • 2

          "IMPACT x Nightline: Gisele Bündchen: Dağa Tırmanış" için konuşan programda boşanmanın etkilerini henüz üzerinden atamadığını gösterdi.

        • 3

          Robin Roberts ile yaptığı röportaj sırasında, sunucu, ona ayrılıkla ilgili soru sorduğunda, süpermodel, boşanmasını 'bir rüyanın ölümüne' benzettiğini belirterek üzüntüsünü gösterdi.

        • 4

          Roberts’ın "Nasılsın?" sorusu sonrasında ağlamaya başlayan Bündchen yüzünü kameranın aksi yönüne çevirerek; "Üzgünüm arkadaşlar. Bilmiyorum. Biraz izin verebilir misiniz?" ricasında bulundu.

        • 5

          Giseye Bündchen, yakın zamanda jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente ile görülmüştü. Bündchen'e "Kalbinizi birine tekrar açabilir misiniz?" sorusu üzerine başlangıçta yanıt vermekte tereddüt etti ve gülümsedi.

        • 6

          Ünlü model sonrasında; "Kalbimin şu anda olduğu yer, şu anda bulunduğum yerdir. Kendi gerçeğimi yaşıyorum ve bunun için özür dilemiyorum" dedi.

        • 7

          "EN ÇOK O MUTLU OLSUN İSTERİM"

          Gisele Bündchen, daha önce de; "Onu hep desteklerim ve hep de destekleyeceğim. Dünyada en çok mutlu olmasını istediğim biri varsa o da Tom'dur. Tüm hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" demişti.

        • 8

          Çiftin, Vivian Lake Brady ve Benjamin Brady adında iki çocuğu bulunuyor.
          Brady'nin oyuncu Bridget Moynahan'dan, John Edward Thomas Toynahan adında bir oğlu daha var.

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