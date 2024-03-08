Gisele Bündchen gözyaşlarına boğuldu

"EN ÇOK O MUTLU OLSUN İSTERİM"



Gisele Bündchen, daha önce de; "Onu hep desteklerim ve hep de destekleyeceğim. Dünyada en çok mutlu olmasını istediğim biri varsa o da Tom'dur. Tüm hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" demişti.