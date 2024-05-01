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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Girişimcilere destek için üst fon geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Girişimcilere destek için üst fon geliyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması için üst fon kurulması çalışmalarında nihai aşamaya geldiklerini belirterek, gelecekte artması öngörülen fon büyüklüğünün ilk aşamada 50 milyon dolar olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:47
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        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2018 yılında Başbakan Yardımcılığı döneminde Türkiye'de girişimcilere destek sağlamak amacıyla bir üst fon kurulması için talimat vermişti. Fonun faaliyete geçmesine ilişkin çalışmalar, Şimşek'in yeni dönemde göreve gelmesinin ardından hızlandırıldı.

        Bakan Şimşek, girişim sermayelerinin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde özellikle hızlı büyüme potansiyeli olan erken ve büyüme aşamasındaki firmalar için alternatif bir finansman aracı olduğuna işaret etti.

        Bakanlık olarak girişimcilik ekosistemini desteklemek, girişim sermayesi fonlarının kapasitesi ve etkinliğini artırmak amacıyla 2014 yılından bu yana yeni finansman yöntemleri üzerine çalıştıklarını bildiren Şimşek, "Bu kapsamda 2015 yılında ilk defa ülkemizde Bakanlığımız girişimiyle Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği halinde Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu kurulmuş ve Bakanlığımız 200 milyon avro büyüklüğündeki bu fona 60 milyon Euro taahhütte bulunarak yatırımcı olmuştur." diye konuştu.

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        Şimşek, ayrıca 2018 yılında TÜBİTAK ile Bakanlık arasında Tech-InvesTR Programı'nın yürütülmesine ilişkin işbirliği anlaşması imzalanarak girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarımı yapılmaya başlandığını anımsattı.

        Söz konusu çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi veren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bakanlığımızın katkı ve desteğiyle Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon oluşturulmasına yönelik Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile yürütülen çalışmalarda nihai aşamaya gelindi. Kurulacak bu üst fonla stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması sağlanacak. Özellikle kalkınma planları ile Orta Vadeli Program gibi politika metinlerinde önceliklendirilen sektörlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Fon büyüklüğünün ilk aşamada 50 milyon dolar olması öngörülürken, üst fona ulusal ve uluslararası yatırımcılarca da katılım sağlanması durumunda belirtilen tutar artabilecek."

        Bakan Şimşek, kurulacak fonun uluslararası normlara uygun ve şeffaf şekilde yönetileceğine dikkati çekerek, üst fona yönelik bağımsız denetim firması aracılığıyla yıllık denetimler gerçekleştirileceğini söyledi. Şimşek, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık eliyle de denetimlerin yapılmasının mümkün olacağını anlattı.

        "KALDIRAÇ ETKİSİ SAĞLAYACAK"

        Fonun faaliyete geçmesiyle hedeflenen kazanımlara da işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Yapılacak kaynak aktarımının katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelerin dolaylı olarak desteklenmesine ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına olanak vermesi, kaldıraç etkisi oluşturarak girişim sermayesi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu ivmeye destek sağlaması ve ülkemizin teknolojik gelişimi ve katma değerli büyüme stratejisine katkı sunması hedefleniyor."

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