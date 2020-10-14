Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlere yapılan yatırımlar yılın ilk 9 ayında rekor kırdı. Yılın üçüncü çeyreğinde 46 işlemde 60.3 milyon dolarlık yatırım alırken, Ocak-Eylül döneminde ise yerli girişimlere yapılan yatırımların toplamı 106 işlemde 114.6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Startupswatch'un verilerine göre, girişimlere ilk 9 ayda yapılan yatırımlar hem geçen yılı hem de son 10 yılı geride bıraktı. 2019'da 106 işlemde toplam 106 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı.
2010'dan bu yana girişimlere en çok yatırımın yapıldığı yıl 2017 olmuştu. Yerli girişimler 2017'de 179 işlemde 112 milyon dolarlık yatırım almışlardı.
EN ÇOK YATIRIM PAZARLAMAYA
2020'nin ilk 9 ayında gerçekleşen yatırım işlemlerine bakıldığında, 88 işlemin tohum yatırımı, 15 işlemin erken risk sermayesi yatırımı ve 3 işleminde geç risk sermayesi yatırımı olduğu görülüyor.
Yapılan yatırımların yüzde 79'u 1 milyon doların altındayken, yüzde 15'i 1-5 milyon dolar aralığında, yüzde 3'ü 5-10 milyon dolar aralığında, yüzde 1.9'u 10-25 milyon dolar aralığında ve yüzde 0.9'u 25-50 milyon dolar aralığında bulunuyor.
Yatırımlarda en yüksek tutarı pazarlama teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimlerin aldığı görülüyor. Bu girişimlere 6 işlemde 32 milyon dolarlık yatırım yapılırken, gıda girişimlerine 3 işlemde 10 milyon dolar, finansal teknoloji girişimlerine 3 işlemde 7.4 milyon dolar ve 2 işlemde tarım girişimlerine 5 milyon dolar yatırım yapıldığı belirtildi.
Öte yandan, 2020, yerli ekosistemden ilk milyar dolarlık girişimin (unicorn) çıktığı yıl olarak da tarihe geçti. ABD merkezli Zynga, yerli oyun geliştiricilerden Peak Games'i Haziran ayında 1.8 milyar dolara satın almış ve girişimi unicorn statüsüne yükseltmişti.
'YATIRIMLAR GLOBAL OYUNCU İLE ARTIYOR
9 aylık sonuçları değerlendiren Startupswatch Kurucusu Serkan Ünsal, "Pandemi öncesi 3'üncü çeyrekler sakin geçerdi, fakat bu sefer herkesin evde olması yatırımcıları ve girişimcileri tatil havasından çıkardı. Böylece, 2020'nin ilk 9 ayında pandemiye rağmen yatırımlar rekor kırdı. Bunda en büyük pay global oyuncularımızın aldığı yatırımlar. Bu da bize daha çok global oyuncu olursa yatırımların da katlanacağını gösteriyor" dedi.
Önümüzdeki dönemde yatırımların daha da artabileceğini kaydeden Ünsal, "Aktif fonlarının sayısının şu anda rekor seviyede olması önümüzdeki dönemde bu rakamların üzerine çıkacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.
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