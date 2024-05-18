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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Giresunspor’da yeni başkan Emin Eltuğral oldu - Futbol Haberleri

        Giresunspor’da yeni başkan Emin Eltuğral oldu

        Trendyol 1. Lig'e veda ederek TFF 2. Lig'e düşen Giresunspor'da bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da tek aday olarak seçime giren Emin Eltuğral yeşil beyazlıların yeni başkanı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:15
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        Giresunspor'da yeni başkan Eltuğral
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        Çotanak Stadyumu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan kongreye genel kurul üyeleri düşük katılım gösterirken, oy kullanma hakkı olan 421 delegeden 89’u oylamaya katıldı. Oylama sonucunda Eltuğral 83 oy alırken, 6 oy geçersiz oldu.

        Giresunspor’un borcu 403 milyon 92 bin 750 lira

        Kongrede gündem maddeleri okunarak oylamaya sunuldu. Önceki dönem kulüp başkanı Nahid Yamak ve yönetimi, mali ve idari açıdan ibra edilirken, kulübün toplam borcu 403 milyon 92 bin 750 lira olarak açıklandı.

        Giresunspor’da başkanlığı devreden Nahid Yamak yaptığı konuşmada, “Öncelikle Giresunspor sevenlerini mutlu sona ulaştıramadığımız için ve yaşanan küme düşmelerin acılarını onlara yaşattığımız için başta ben ve yönetim kurulum olarak özür dileriz. Yeni başkana şimdiden başarılar diliyorum. Ben, 40 senedir Giresunspor'un içindeyim ve ömrümün sonuna kadar Giresunspor destekçisi olacağım benim hakkım helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

        Genel kurulda tek aday olarak seçime giren ve yeni başkan seçilen Eltuğral’ın asil yönetim kurulu listesinde, Bülent Erol, Cihan Demir, Fatih Sakal, Gökhan Kahveci, Hakan Parlakoğlu, Halil Taşhan, İbrahim Güler, Mehmet Yiğit, Mustafa Uzun, Naim Demir, Osmal Topal, Önder Söğünmez, Salih Özkan, Tüncer Çimenli, Zeki Bodur yer aldı.

        Yeşil-beyazlı ekibin yeni Kulüp Başkanı Emin Eltuğral, yaptığı açıklamada, “Hepinize burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Olağanüstü Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Bir virajın üzerindeyiz. İnşallah kulübün eski başarılı günlerine döndürmeyi başaracağız. Elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Hedefimiz öncelikle takımı burada tutmak ve tahtayı açmak. Ciddi miktarda borcumuz var. Bu borçlar kongrede ifade edildi. Bunların üstesinden gelmek için arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Arkadaşlarıma benimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Bu zor görevi bilerek aldık ama başaracağız” ifadelerini kullandı.

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