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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Giresunspor Giresunspor'un yeni teknik direktörü Serhat Güller oldu - Futbol Haberleri

        Giresunspor'un yeni teknik direktörü Serhat Güller oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, ligin devre arasında Mehmet Birinci'den boşalan teknik direkörlük görevine Serhat Güller getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:01
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        Giresun'da Serhat Güller dönemi
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        Trendyol 1. Lig'de 17. sırada yer alarak zor günler geçiren Giresunspor’da, ligin devre arasında Mehmet Birinci’den boşalan teknik direkörlük koltuğuna Serhat Güller getirildi.

        Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren yeşil beyazlılarda, Futbol A Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Güller, bu sabah yapılan antrenmanla beraber mesaisine başladı.

        55 yaşındaki çalıştırıcı Serhat Güller, daha önce Afyonspor, Pendikspor, 2 kere İnegölspor, Altay, 2 kez Boluspor, Körfez FK, Bandırmaspor, Denizlispor ve Mersin İdman Yurdu gibi takımlarda teknik direktör olarak görev yaptı.

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