Giresunspor-Ümraniyespor: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, sezonun son maçında küme düşmesi daha önce kesinleşen Giresunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in son haftasında Giresunspor, sahasında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
21. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan’ın ortasında savunmadan dönen topla ceza yayının gerisinde buluşan Siraçhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
36. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Uğur Kağan'ın son çizgiye inip verdiği pasta ceza sahası içinde Atalay, topu ağlara gönderdi. 0-2
58. dakikada sağ kanattan Giresunspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Furkan'ın çarpazdan vuruşunda top kaleci Onur’dan çekti. Dönen topu Mehmet, filelere yolladı. 1-2
Hakemler: Burak Olcar, Seyfettin Ünal, Azad İlhan
Giresunspor: Alperen, Talha, Arda (Muhammed Miraç dk. 86), Mehmet, Fatih, Ahmet, Furkan, Enishan (Ege dk. 77), Emre (Şahin dk. 56), Furkan Arda (Berkay dk. 77), Muhammed (Faruk Can dk. 56)
Yedekler: Göktan, Şenel, Eren, Kasım Alperen, Anıl Yiğit
Teknik Direktör: Serhat Güller
Ümraniyespor: Onur, Uğur Kaan, Cofie, Mustafa, Batuhan, Muhammet, Atalay (Yusuf dk. 73), Bouali, Siraçhan, Emre, Kosoko (Emrecan dk. 46)
Yedekler: Übeyd
Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı
Goller: Siraçhan Nas (dk. 21), Atalay Babacan (dk. 36) (Ümraniyespor), Mehmet Keskin (dk. 58) (Giresunspor)