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        Giresunspor - Manisa FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:24 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:24
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        Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

        Maçtan dakikalar

        21. dakikadaki Kaan’ın şutunda kaleci Erkan topu kornere çeldi.

        31. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Kerim Frei’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        36. dakikada Çekdar Orhan’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Talha Ülvan’ın şutunda meşin yuvarlak direkten geri geldi, dönen topu savunma kornere yolladı.

        49. dakikadaki Faruk Can’ın kafayla indirdiği topta Mert’in gelişine vuruşunu kaleci Alperen çeldi, seken top direğe çarparak kornere gitti.

        51. dakikada Çekdar’ın pasında Savicevic rakibinden sıyrılıp sert vurdu, son anda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

        90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diallo, arka direğe orta yaptı, arka direkte topa kafayı vuran Sandro Lima kaleci Erkan'ı geçemedi. Dönen topa ceza saha sol köşeden vuruşunu yapan Kaan da kaleciyi geçemedi.

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Bersan Duran, Barış Çiçeksoyu

        Giresunspor: Erkan, Talha (Mehmet dk. 38), Furkan, Kadir, Faruk Can, Erol (Alperen dk. 90+3) Savicevic, Ertuğrul (Kuwas dk. 62), Çekdar, Şahin, Mert Han (Emre dk. 90+3)

        Manisa FK: Alperen, Bedirhan (Doğukan dk. 79), Ayberk, Grovac, Kaan, Topalli (Diallo dk. 57), Tugay (Tabla dk. 70), Burak (Muhammet dk. 79), Kerim (Korenica dk. 57), Oğuz, Sandro Lima

        Sarı kartlar: Vukan Savicevic, Kadir Seven (Giresunspor), Meriton Korenica (Manisa FK)

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