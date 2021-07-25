Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon İngiltere ekibi Sheffield Wednesday kadrosunda yer alan 28 yaşındaki ön libero ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

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