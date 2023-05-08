"F.BAHÇE BU KEZ SIÇRAYAMADI"
AHMET ÇAKAR/SABAH: "Maçın sözde hakemi, F.Bahçe’yi son 15-20 dakika sıçratmaya çalışsa da sarı-lacivertliler başaramadı. Fenerbahçe, haftalardır bir çekirge gibi sıçrıyordu. Son dakika golleri, kötü oynasalar da kazanılan üç puanlar... Fakat dün gece Fenerbahçe, Giresunspor karşısında sıçrayamadı. Üstelik maçın sözde hakemi, Fenerbahçe'yi son 15-20 dakika sıçratmaya çalışsa da sarı-lacivertliler başaramadı. Genel olarak bakınca teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri iyi mi oynadı? Hayır kötü oynadılar. Hem kötü oynadılar hem de özellikle 30. dakikadan sonra rakip Giresunspor'a fazla pozisyon verdiler. Hakem Bahattin Şimşek'in yetenekleri kısıtlı. VAR kararıyla verdiği penaltı doğru olsa da son 15-20 dakika utanç verici bir yönetim sergiledi. Fauller yarattı, bir basketbol hakemi gibi fauller buldu, çıkarttı ama Fenerbahçe'ye gol attıramadı."