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Giresunspor - Fenerbahçe yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

Giriş: 08.05.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "Fenerbahçe düşme tehlikesi yaşayan 3 takıma, Ümraniye - İstanbulspor ve Giresunspor'a toplam 9 puan verdi. Sadece Giresun'a 5 puan veriyorsanız da şampiyon da olamazsınız. Muhtemelen sezon bu maçta bitti. Kupa önemlidir. Bu saatten sonra kalan lig maçlarında elinden geleni yapmak ve kupada finale çıkmak ne olursa olsun yapılması gereken işlerdir."

  • NİHAT KAHVECİ: "8 sezondur en çok üzülen taraftar Fenerbahçe taraftarı. Kadro iyi kötü dersin ama yoldan 25 kişi çevirip Fenerbahçe forması giydir bugünkü oyundan iyi oynarlar. Forma ağırlığı diye bir şey var. 1 kişi sayamayız bugün iyi oynayan."

  • İBRAHİM YILDIZ7HABERTÜRK: "Oyuncularına güveni olmayan, kafası karışık Jesus takımı bugünlere getirmeyi de başardı. İstek, arzu, hırs, mücadele gitmiş yerine “şu maç bitsin “ diyen bir oyuncu topluluğu yaratılmış. Kalite ne olursa olsun, savaşmadan maç kazanılmadığını bilmeyen yoktur. Başarısızlığı sürekli dışarıda arayan Portekizli teknik adam biraz da kendine bakmayı düşünmeli. Özeleştiri yapmalı ya da yanındakiler ona doğruyu söylemeli."

  • "DEREDE BOĞULDU!"

    RIDVAN DİLMEN: "Fenerbahçe, son yıllarda kardiyologları zengin etti. Golden sonra sanki şampiyonluk lazım olan takım Giresun, 1 puanı arayan Fenerbahçe gibiydi. Okyanusu geçti Fenerbahçe, derede boğuldu. Dereden kastım İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor."

     

  • "FORMANIN AĞIRLIĞI VAR"

    İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan alması gereken bir maçta oynadığı oyunla hayal kırıklığı yarattı. Jesus'un çıkarttığı 11, yaptığı değişiklikler, puan kaybında başlıca sebeplerdi. Mert Hakan'ın ilk 11'de başladığı hiçbir maçı kazanamayan Fenerbahçe, dün akşam yine puan kaybetti. "Oyunculuk gururu ve formanın ağırlığıyla Fenerbahçeli futbolcular Giresunspor maçında puan kaybı yaşamamalıydı."

  • "FENERBAHÇEYİ ANLAMAK ZOR"

    ENGİN KEHALE/HÜRRİYET: "Fenerbahçe’yi anlamak zor. Örneğin; ligde şampiyonluğa oynayan bir takımın, sezonun son bölümüne girilirken 61-75. dakikalar arasında 12 gol ile kalesinde en çok gol gören ekip olması, gerçekten izahı olan bir durum değil. Giresun deplasmanında ligin en az gol atan rakibi karşısında skor üstünlüğünü aldıktan sonra maçın bittiğini düşünen sarı lacivertli taraftara, Szalai-Bajic ikilisinin 68. dakikada bir sürprizi vardı. Fenerbahçe, bir kez daha taraftarına “Acaba mı?” dedirttikten sonra o eşiği geçecek hamleyi yapamadı. Pep Guardiola bir belgeselde “Büyük takımlar ukala olur” demişti ki sonrasında sırasıyla Jack Grealish ve Erling Haaland’ı takıma kattı. Sanırım sarı lacivertliler zaman zaman bu “ukala” takım karakterini saha içerisinde fazlasıyla arıyor. Birçok maçta son dakikalarda geri dönmüş olmasına rağmen..."

  • "TAKIMA BİR GRAM KATKISI OLMADI"

    ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Kâğıt üzerinde kolay görülen rakiplere karşı her zaman çok dikkatli olmak gerekir. Kaybedecek bir şeyi olmayan, ligde kalma durumu tamamen ihtimale yakın görülen Giresunspor karşısında Fenerbahçe bu sezon yalnızca 5 puan değil görünen o ki şampiyonluğu da kaybetti. Fenerbahçe ilk golü bulduktan sonra birinci yarının sonuna kadar oyunu tamamen kontrol altına almakta zorlandı. Jesus'un bunu bir alarm gibi görüp daha önce önlem alması gerekirdi. Rossi çok enteresan bir futbolcu, bu kadar verimsiz olan bir oyuncuyu sahada tutması çok yanlıştı. Aynı şekilde Osayi-Samuel sevgisini de anlamak mümkün değil. Forvet diye alındı, savunmanın sağ tarafında kullanılıyor ama hücumda Fenerbahçe'ye bütün sezon boyunca bir gram katkısı olmadı."

  • "PENALTILARIN HEPSİ DOĞRU"

    EMRE BOL/FOTOMAÇ: "Artık şu saatten sonra, "takım şöyle oynadı, böyle oynadı" demenin alemi yok. Kötü de oynasan kazanman gereken haftalar bunlar… Jesus'un diziliş ve oyuncu seçimlerindeki hatalar artık iyice başka noktalara geldi. Özellikle Arda'nın sağ tarafa hapsedilmesine tahammül edemiyorum. Koskoca maçı sırf bu yüzden etkisiz eleman gibi tamamladı. Özellikle sosyal medyada bir geyik var! Fenerbahçe'nin hedefi 1 milyon penaltı diye! Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum; bunlara kulağınızı kapatın, gülün geçin. İnanın bir ya da belki iki penaltı dışında hepsi doğru kararlardı. Giresun'u iki maçta da yenemeyen Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mı yenecek? Güldürmeyin beni!"

     

  • "FLORYA'YA MORAL YOLLADI!"

    ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Bu Fenerbahçe’nin sezonu şampiyonun ardından ikinci olarak bitirmesi futbol adına son derece makul ve mantıklı bir olaydır. Şu kritik maçın öyküsüne, Fenerbahçe’ye ve hocasına bakın anlayın: Başlangıç on numara!.. Fenerbahçe maça rakip sahayı zimmetine geçirip kendi malı gibi kullanarak girişti. Onuncu dakikada, ilk yarıda tutuk oynayan Arda’nın çapraz ortasına Valencia ile birlikte koşan Giresun savunmasının eline top çarptı ama hakem, usta bir pandomimci gibi VAR’ın kulağına “bir şey yok” dediğini anlattı. Muhtemelen “dedikodu olmasın diye” 17. dakikadaki korner pozisyonunda Asias’ın kapalı koluna çarpan top için VAR acilen devreye girdi, hakem pozisyonu izledi, penaltı noktasını gösterdi. Giresunspor sevinse de ikisine de yaramadı skor. Giresunspor tehlikeli bölgede kaldı, Fenerbahçe Florya’ya stres değil moral yolladı."

  • "SAĞ BEK BAŞLASI, SOL BEKTE BİTİRDİ"

    ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'a yetişme şansını dün üçüncü kez değerlendiremedi. Mutlak kazanma mecburiyeti olan Fenerbahçe ilk 25 dakika hızlı oynadı. Ama alışılmış biçimde takım uyumu yerleşmediğinden yine ciddi üretkenlik sıkıntısı çekildi. Jesus alışılmış hamlelerine başladı. Önce 3 değişiklik yaptı. Geç yapılan değişikliklerden sonra takım biraz rahatlamıştı ki bu defa Szalai'nin hatasında rakibe bir pozisyon verildi. Aslında gol olması çok zordu ama Bajic mükemmel vurdu. Dün geceki puan kaybı aslında benim için sürpriz değil. Esas sürprizler Fenerbahçe'nin dün geceki gibi benzer oyunlarla kazandığı maçlardı. Jesus günümüz futbolunun en önemli ilkesi olan kadro istikrarını ve sistemi inkar ediyor. Her maç değişik kadrolar, her maç 5 oyuncu değiştir, görev yerlerini değiştir… Ferdi sağ bek başladı, sağ açık oldu sonra sol bekte maçı bitirdi. O zaman da ortaya istikrarsız grafikler çıkıyor.

  • "F.BAHÇE BU KEZ SIÇRAYAMADI"

    AHMET ÇAKAR/SABAH: "Maçın sözde hakemi, F.Bahçe’yi son 15-20 dakika sıçratmaya çalışsa da sarı-lacivertliler başaramadı. Fenerbahçe, haftalardır bir çekirge gibi sıçrıyordu. Son dakika golleri, kötü oynasalar da kazanılan üç puanlar... Fakat dün gece Fenerbahçe, Giresunspor karşısında sıçrayamadı. Üstelik maçın sözde hakemi, Fenerbahçe'yi son 15-20 dakika sıçratmaya çalışsa da sarı-lacivertliler başaramadı. Genel olarak bakınca teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri iyi mi oynadı? Hayır kötü oynadılar. Hem kötü oynadılar hem de özellikle 30. dakikadan sonra rakip Giresunspor'a fazla pozisyon verdiler. Hakem Bahattin Şimşek'in yetenekleri kısıtlı. VAR kararıyla verdiği penaltı doğru olsa da son 15-20 dakika utanç verici bir yönetim sergiledi. Fauller yarattı, bir basketbol hakemi gibi fauller buldu, çıkarttı ama Fenerbahçe'ye gol attıramadı."

  • "G.SARAY HATA YAPACAK MI?"

    MUSTAFA SAPMAZ/AKŞAM: Maça yüksek tempoda başladı Fenerbahçe... Rakip alanda top kendisindeyken hareketli, top rakibe geçince baskısı yoğun oynadılar. Net pozisyon üretemeseler de topun Giresunspor ceza sahası civarında kalmasını sağladılar. Bir korner organizasyonundan VAR müdahalesi ile verilen penaltı golüyle isteklerini tabelaya yazdırdılar.Sezon başından bu yana defansın arkasına atılan toplardan pozisyon veren Sarı-Lacivertliler yine aynı hatadan kalesini gole kapatamadı. Son dakika sakin kalacak, sezon boyunca olduğu gibi şapkadan tavşan çıkaracak Valencia da saha içinde olmayınca, panik halinde oynadığı maçı kazanamayarak, ayağına gelen şampiyonluk yarışında derin yara aldı. Şimdi tek umutları Başakşehir'in Galatasaray'dan puan alması olacak ki, Sarı-Kırmızılılar kendilerinin yaptığı hataya düşecek mi göreceğiz.

  • "KAOSLA MAÇ KAZANILMAZ"

    UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: F.Bahçe artık hiçbir rakibini oyun olarak boğamadığı için kaos stratejisi uyguluyor. Fenerbahçe artık hiçbir rakibini oyun olarak boğamıyor. Neticeleri de genelde bireysel performanslar ve son dakikalardaki kaos stratejisi belirliyor. Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir’e karşı kaos sonuç getirdi. Dün getirmedi. Tüm stratejinizi buna bağlarsanız her zaman sonuç alamamanız zaten doğal.

  • "TAM BİR CAN PAZARI VARDI"

    GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Tam bir "can pazarı" izledik aslında. Hani; "kora kor" denir ya, öyle bir mücadele vardı. Giresunspor'un, İrfan Buz ile birlikte ligde kalmak adına son şanslarını, büyük bir direnç ve inançla sahaya koyması vardı. Bu sabırlı ve mantıklı oyuna cevap veremeyen Fenerbahçe oldu. Böyle bir maçta olabilecek en güzel şey geldi Fenerbahçe'nin başına. Oyun sıkışmışken penaltı geldi, öne geçtiler. 20. Dakikadan itibaren de sanki maç bitmiş gibi oynamaya başladılar. Geçen haftalardan derslerini almamış gibi. "Sarsak" defanslarının yapacağı bir hatayı akıllarına bile getirmediler. Elinde oyunun iki yönünü de çok iyi oynayabilecek orta saha kalitesi varken ve her rakip geçiş oyunu ile O'nu avlarken, bir kişi eksik oynuyor sürekli. Sakızını çiğnerken, eline gelen şansı nasıl harcadıklarını anlatır artık. Yazık, çok yazık…"

  • "ENTERESAN PUANLAR VERDİ"

    ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Hani derler ya kasap et derdinde, koyun can derdinde. Tam da öyle bir maç. Oynuyorlar, mücadele ediyorlar ama şampiyonluğa oynayan bir takımın hırsı ve isteği yok. Fenerbahçe, şampiyonlukta hâlâ iddialı ama enterasandır hem büyüklere puan verdi hem de düşme potasındaki takımlara puan verdi. Çok istikrarsız bir görüntü çizdi."

     

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