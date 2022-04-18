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Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, mücadeleyi değerlendirdi

18.04.2022 - 09:57 | Güncelleme: FUTBOL

  • Beşiktaş, Ismael'in göreve geldikten sonra önemli bir ilerleme kaydetti. Dün de son ana kadar golü kovaladı ama maalesef bu takımın kadrosunda ciddi bir revizyon ihtiyacı var. Ismael Hoca, umarım gerekli olan operasyonu bir an önce hayata geçirir. Yoksa gelecek sezon bu puan kayıpları Beşiktaş'ın çok canını yakar. (SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ)

  • Beşiktaş’ın kapalı defansları açma konusunda sıkıntılı bir ekip olduğunu bir kez daha gördük. Burada teknik yetersizlik, yaratıcılıktan uzak oyun ve taktik yetersizlikler de söz konusu olabilir. Valerien Ismael’in hedefsiz kalan takımına, en azından gelecek yılın oyun ilkeleri bakımından özel çalışmalar yaptırması beklenmeli. Son söz: Yine beraberlik… Zehirli bir sonuç… Alışkanlık yapar. Daha da kötüsü, kazanmayı unutturur, dikkat! (ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET)

  • Maç bitiyor. 6-7 Beşiktaşlı oyuncu hakemin etrafında itiraz ediyor. Sebebi ne diye sordum. İlave süreye itirazmış. Yahu kardeşim oynadığınız sürede ne yaptınız? Her işiniz artistlik. Felaket pozisyonlar buldunuz da hakem mi vermedi? İki takım arasında kalite farkı fazla. Beşiktaş'ın kumaşı daha iyi fakat Giresun canla başla mücadele etti. Bulunduğu yerde değil 1 puana, yarım puana bile ihtiyaç var. Aynı mücadeleyi Beşiktaş göstermedi. (ERMAN TOROĞLU/SABAH)

  • Dünkü Beşiktaş’ı izledikten sonra akıllara şu soru geldi: Valerien İsmael’in bu anlayışı, Alanyaspor ve Trabzonspor gibi pas yaparak oyun kurmaya karşı etkili olurken; Giresunspor gibi kendi yarı alanında savunmada bekleyen ve rakibini bozmak için oynayan ekiplere karşı geçerli değil mi? Bu soruya yanıt bulabilmek şu an mümkün değil. Henüz erken. Lakin Valerien İsmael, maçlarının yüzde 80’inini bu tip rakiplere karşı oynayacak. Daha farklı opsiyonlar üretmesi şart. (GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET)

  • Teknik direktör değişimlerinde o takımlarda bir ‘rüzgar’ eser. Bu tablo kuşkusuz gerek oyuna gerekse skor tabelasına olumlu yansımalar yapar. Tıpkı Beşiktaş’ta olduğu gibi... Elbette Kartal’daki bu rüzgarın başka bir nedeni ise iskeleti teşkil eden çok sayıda oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması. Kim kalacak, Kartal Yuvası’ından kimler kopacak, Teknik Direktör Valerien İsmael karar verecek. Bu faktör, kalıcı olmak isteyen oyuncuların performansına da yansıyor kuşkusuz. (BİLAL MEŞE/MİLLİYET)

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