Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        66
        Fenerbahçe
        FB
        64
        Trabzonspor
        TS
        40
        Beşiktaş
        BJK
        40
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        27
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Giresunspor Giresunspor Başkanı Nahid Yamak: O video ile tehdit edildim - Futbol Haberleri

        Giresunspor Başkanı Nahid Yamak: O video ile tehdit edildim

        Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, sosyal medyada yayılan videonun başkan olmadan önce olduğunu ifade ederek, bu video ile ilgili daha önce tehdit edildiğini söyledi. Başkan Yamak bu videoyu yayanlarla ilgili hukuki hakkını kullanacağını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nahid Yamak: O video ile tehdit edildim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan, kendisinin ve bazı eski yöneticilerin görüntülerinin yer aldığı videoyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Başkan Yamak, söz konusu videonun kulüp başkanlığı döneminden önce kaydedildiğini, Giresunspor Kulübü’nün geçmiş dönemlerine dair yürütülen soruşturmaların mahkeme aşamasına taşınması sürecinde bu video ile daha önce de tehdit edildiğini belirtti.

        Yamak, "Son günlerde şahsımı ve Giresunspor’u doğrudan hedef alacak şekilde sosyal medyada ve internet ortamında paylaşılan videoya ilişkin kamuoyuna doğru ve gerçek bilgileri aktarmak amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Söz konusu video 21 Ağustos 2022 tarihinde Giresunspor’da başkanlık veya yöneticilik görevimin olmadığı dönemde arkadaşlarımla birlikte olduğum bir ortamda rızam dışında kaydedilmiştir. Giresunspor başkanlığı görevine geldikten sonra ve özellikle Giresunspor ile ilgili geçmiş dönemlere yönelik yürütülen soruşturmaların dava aşamasına geldiği aşamada ve söz konusu video henüz yerel ve ulusal düzeyde yayılmadan çeşitli yollar ile video üzerinden tehdit edildim. Söz konusu video ilk defa Giresunspor için düzenlenen destek gecesinde yayınlanmıştır. Bu zaman özellikle seçilmiştir. Amaç, kamuoyunda Giresunspor için toplanan yardımların benim ve arkadaşlarım tarafından eğlencelerde harcandığı izlenimi uyandırmak ve Giresunspor’a yapılacak yardımları engellemektir. Geçmiş dönemlere yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davaların takipçisi olmam nedeni ile bu sürecin tarafı olanlar övünmediğim ancak özelimi içeren görüntülerle beni itibarsızlaştırma ve yıldırmaya çalışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

        "HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIM"

        "Giresunspor başkanlığı ile var olmadım. Giresunspor sayesinde bir menfaat elde etmedim" diyen Nahid Yamak sözlerine şöyle devam etti:

        "Giresunspor için hep bedel ödedim ve ödemeye de devam edeceğim. Ancak, Giresunspor ile var olanlardan, Giresunspor üzerinden reklam yapanlardan, Giresunspor’dan haksız şekilde menfaat elde edenlerden hem Giresunspor başkanı hem Giresunspor taraftarı hem de yaşatılanlardan şahsen zarar gören olarak hukuk önünde hesap soracağım. Yayılan videoyu, haber değeri olmaksızın yayanlardan, video üzerinden şahsıma ve sevdiklerime hakaret edenlerden, videoyu Giresunspor başkanlığım ile maksatlı şekilde ilişkilendiren ve bunun üzerinden beni kurban olarak gösterenler hakkında tüm hukuki haklarımı kullanacağım. İnandığım şekilde Giresunspor’u bu duruma sokanlardan hesabı sormadan, Giresunspor’u hak ettiği aydınlık zemine çıkarmadan vazgeçmeyeceğimin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

        MAHKEME TARAFINDAN ERİŞİM ENGELİ KARARI

        Yapılan açıklamanın ardından Başkan Nahid Yamak’ın avukatlarından edinilen bilgiye göre mahkeme tarafından kişisel verilerin korunması kanunu ve özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında söz konusu videoya erişim engeli kararı verildiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Habertürk Anasayfa