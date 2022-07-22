Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı. Karaahmet, yeni sezonda genç bir takım kurma hedefinde olduklarını belirtirken transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi:
"BU SEZON DAHA GENÇ BİR TAKIM KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
"Bu sene geçen seneden daha genç bir takım yapmaya çalışıyoruz. Giresunspor'un hedefleri hem finansal olarak hem de sahada futbol olarak örnek olabilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene transferde çok acele etmiyoruz. Görüştüğümüz futbolcular var. Özellikle belli yaşında altındaki futbolculara yöneliyoruz. Çünkü Giresunspor'un geleceği ile ilgili planlar yapıyoruz bu sene. Bu anlamda transferlerimiz bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde daha hızlı bir şekilde sonlandıracağız."
"OKAN KOCUK, GALATASARAY'DA KALACAK"
"Okan Kocuk'un bu sezon Galatasaray'da kalacağı yönünde bir görüntü var. Biz tabii zaten kendisiyle ilgileniyoruz. Okan bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz. O da Giresunspor'a karşı sevgisini ifade eder ama anladığım kadarıyla Galatasaray'ın planlamaları içerisinde olan bir oyuncu ve kiralık vermeyi düşünmüyorlar."
"MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'NIN DURUMU HENÜZ NET DEĞİL"
Muhammed Gümüşkaya'nın durumuyla ilgili ise henüz bir netlik yok. Fenerbahçe tarafının ne karar vereceği belli değil. Bu oyuncularla ilgili önümüzdeki hafta takımlarının kararlarını bekliyoruz. Yurt dışında da öyle. Son zamanlar geldikçe daha netleşiyor. Bu nedenle bizim için fırsat olacak transferleri, daha kaliteli daha uygun fiyatla yapabiliyoruz. Alexis Perez için ise teklifler vardı ama istediğimiz seviyeye çıkmadı. Bu sezon Giresunspor'da devam edecek."
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