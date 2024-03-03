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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Giresunspor: 0 - Adanaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Giresunspor: 0 - Adanaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:10
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        Adanaspor'dan kritik galibiyet!
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Adanaspor kazandı.

        Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Fatih Kurucuk attı.

        Bu sonucun ardından konuk ekip puanını 26'ya yükseltti. Karadeniz temsilcisi ise 7 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Giresunspor ise Boluspor deplasmanında konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada Adanaspor’da Fatih, orta sahadan hızla gelerek ceza sahası dışından kaleyi denedi ve çektiği şut kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu. 0-1

        26. dakikada Adanaspor’da Fernandes, ceza sahası sol çaprazdan kaleyi görerek şutunu çekti, kaleci Erkan uzanarak topu kurtardı.

        66. dakikada Furkan, sol kanattan gelerek ceza sahası köşesinden yaptığı şutta kaleci Ferhat, uzanarak gole izin vermedi.

        85. dakikada hızlı gelişen Giresunspor atağında Faruk Can’dan pasını alan Muhammet, ceza sahası köşesinden sert bir şut çekerken top üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

        Stat: Çotanak Stadyumu

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Cem Özbay, Süleyman Soyutürk

        Giresunspor: Erkan, Faruk Can, Kadir, Mehmet, Talha (Ali Emirhan dk. 79), Ertuğrul, Enishan (Kasım Alperen dk. 79), Anıl Yiğit, Furkan, Şahin, Mert Han (Muhammet dk. 69)

        Yedekler: Göktan, Alperen, Fatih, Arda, Şenel Hami, Ahmet Lütfü, Emre

        Teknik Direktör: Serhat Güller

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin, Evren, Fatih, Feyzi (Ferhat Katipoğlu dk. 70), Diakite (Harun dk. 70), Mehmet, Dabo (Burhan dk. 90+4), Oberlin (Metehan dk. 70), Muhammed (Yepie Yepie dk. 46), Fernandes

        Yedekler: Ahmet Said, Lukaku, Hıdır, Cem,

        Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

        Gol: Fatih Kurucuk (dk. 15) (Adanaspor)

        Sarı Kart: Mert Han Kurt, Kasım Alperen Köşger (Giresunspor), Abdoulaye Dabo (Adanaspor)

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