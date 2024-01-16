Giresun’da KYK yurdunda zemine çakılan boş asansör paniğe neden oldu

Giresun’da KYK yurdunda zemine çakılan boş asansör paniğe neden oldu

REKLAM advertisement1

Giresun’da KYK yurdunda boş asansör arıza nedeniyle zemine çakıldı. Olayın ardından yurtta panik yaşanırken, polis ve itfaiye ekipleri tarafından açılan asansörün boş olduğu anlaşıldı.

Giresun’da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Pembe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda bakım ve onarım nedeniyle bir süredir kullanım dışı olan asansör, hizmete açıldıktan saatler sonra arıza nedeniyle zemine çakıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği yurtta asansörün boş olduğunun anlaşılması üzerine derin bir nefes alındı.

Edinilen bilgilere göre yurt binasında üst katlarda bulunan asansör kullanmak için 4. kata çağrıldı, ancak asansör durmayarak zemin kata çakıldı. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeminde güvenlik anahtarıyla kapıları açılmayan asansörü itfaiye ve polis ekipleri levye kullanarak açıtı. Asansörün boş olması büyük bir faciayı önledi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı attı

İL MÜDÜRÜ YURDA GELDİ

Yurtta yaşanan asansör kazasının ardından yurda gelen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün'ün öğrencilerin sorunlarını dinledi. Ergün, ihmal iddialarına ilişkin inceleme başlatıp gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Öte yandan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, asansörün zemine çakılmadığını, fren sistemindeki bir arıza nedeniyle çağrılan katta durmayıp aşağıya indiğini ileri sürdü