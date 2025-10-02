Katili olan oğlunun fotoğrafını paylaşmış!
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, babası 47 yaşındaki Sedat Aktunç'u silahla öldüren 17 yaşındaki M.C.A. tutuklandı. Aktunç'un bir süre önce sosyal medya hesabında oğlu M.C.A. ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı
Giresun'da olay, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki M.C.A., tartıştığı babası Sedat Aktunç’u (47) silahla ateş ederek yaralamıştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İHA'daki habere göre yaralanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.C.A. ise gözaltına alınmıştı. M.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah Şebinkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan genç, tutuklanarak cezaevine konuldu.
OĞLUNUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ
Oğlu tarafından öldürülen Sedat Aktunç’un bir süre önce sosyal medya hesabında oğlu M.C.A. ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.