Giresun'da penaltı VAR

Giresun'da tartışma ve penaltı VAR! Giresunspor - Fenerbahçe maçında Bahattin Şimşek...

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olurken sarı-lacivertliler ilk yarıda 1-0 öne geçti.

Mücadelede dakikalar 17'yi gösterdiğinde gelişen atak sonrasında Bahattin Şimşek VAR ile irtibat kurdu ve oyunun başlamamasını istedi.

Karşılaşmanın bu dakikasında kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topta oluşan karambol sonrası Rossi'nin vuruşu kalecide kaldı.

Pozisyon sonrası VAR, Bahattin Şimşek'i ceza sahasında yaşanan karambolü izlemesi yönünde uyardı.

Bahattin Şimşek, VAR'da pozisyonu incelemek için kenara gelirken izledikten sonra Arias'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini yönünde karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Michy Batshuayi takımını 1-0 öne geçirdi.

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