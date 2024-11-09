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        Haberler Gündem Güncel Giresun'da "katırcılık" da tarih oluyor | Son dakika haberleri

        Giresun'un köylerinde "katırcılık" mesleği de tarih oluyor

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde Mustafa Karaal, yaklaşık 50 yıldır kaybolmaya yüz tutan baba mesleği katırcılığı devam ettiriyor. İlçede 1974 yılından bu yana katırcılık yapan Karaal, köylerde coğrafi zorluklar nedeniyle bu mesleğe hala ihtiyaç olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:00
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          Giresun'un Çanakçı ilçesinde Mustafa Karaal, yaklaşık 50 yıldır kaybolmaya yüz tutan baba mesleği katırcılığı devam ettiriyor.

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          Katırcılığın son temsilcisi Karaal, "Her köyde araba yolu olsa da her araziye ulaşım imkanı yok. Fındık, odun, gübre gibi ürünler, araba yolu olmayan yerlerde katırlarla taşınıyor. Katırcılığa hala ihtiyaç var, ancak bu mesleği yapan kimse kalmadı. Baba mesleği olduğu için ben devam ediyorum ama benden sonra bu işi yapan birisi çıkmaz gibi görünüyor" dedi.

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          İlçede 1974 yılından bu yana katırcılık yapan Karaal, katırcılığın yanı sıra ilçede semerci, nalbant ve kuşamcı gibi benzer mesleklerin de yok olduğunu belirterek, ""Eskiden her köyde 4-5 hanede katır vardı. O dönemlerde semerci, nalbant gibi esnaflar da vardı, ancak şimdi bu mesleklerin hiçbirini bulmak mümkün değil. Katırların ihtiyaç duyduğu semer ve nalı kendimiz yapıyoruz Bugün ilçenin tek katırcıyım hatta Giresun'da yok olmaya yüz tutan katırcılığın son temsilcilerindenim" diye konuştu.

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          Giresun genelinde eskiye oranla katırcılıkla ilgili büyük bir azalma yaşandığını vurgulayan Karaal, "Şimdi her hane bir araba sahibi. Katırcılık, artık sadece ulaşımda değil, aynı zamanda geleneksel işlevselliğiyle de kaybolmaya yüz tuttu. Bu mesleklerin kaybolması, geçmişin izlerini silmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

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