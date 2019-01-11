Giresun E Tipi Cezaevi’nde iki kez müebbet hapis cezası almaktan hüküm olarak kalan

ağabeyini ziyaret eden kardeşi ve bir arkadaşı açık görüş esnasında film sahnelerini aratmayan bir senaryo ile Cüneyt G.’yi kaçırmış, yerine bir kişiyi bırakarak firar etmişti.

POLİS FİRAR EDENLERİ TEK TEK YAKALADI





Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Giresun’da E Tipi Kapalı Cezaevi'nden film gibi firar olayının ardından harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün ısrarlı takibi sonucu şüphelilerin yerleri belirlendi. Firar olayını planlayan Ali Can G. ve arkadaşlarını yakalayan polis ekipleri, sorguladıkları şüphelilerden cezaevi firarisinin yerini öğrendi. Cezaevi firarisi Cüneyt G., Of’un Bölümlü Mahallesinde saklandığı evde, özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı.





Giresun E Tipi Cezaevi’nde yaşanan firar olayın ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Firari Cüneyt G.’nin yanı sıra, hükümlünün kaçmasına yardım ve yataklık eden 4 kişi savcı tarafından sorguya alındı. Bu arada firar olayı ile ilgili olarak bazı gardiyanların açığa alındığı, soruşturmanın Giresun Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Bu arada Adalet Bakanlığı’nın olayla ilgili olarak idari soruşturma başlatacağı öğrenildi.