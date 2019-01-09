Özel harekat polisleri operasyon yaptı

İstanbul’da yaşayan Alican G., iki kez müebbet hapis cezası yiyen ve 12 yıldır Giresun E TİPİ Cezaevi’nde hükümlü olarak yatmakta olan kardeşi Cüneyt G.’yi kaçırmak için plan yaptı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, iki arkadaşı Oğuzhan S. ve Remzi Ö.Ö. ile birlikte İstanbul’dan Giresun’a gelen üç kişi, cezaevinde açık görüşe katıldılar. Görüş sırasında Remzi Ö.Ö. cezaevinde kalırken, Cüneyt G. iki kişi ile birlikte dışarı çıktı. Fark edilen firar, emniyet müdürlüğüne bildirildi.

POLİS SAKLANDIĞI EVDE YAKALADI

İnfaz koruma memurları tarafından fark edilen firar, emniyet müdürlüğüne bildirildi. Tüm iller firardan haberdar edildi. Kaçan firariler Trabzon’da araç değiştirdi. İkinci bir araç kiralayan firarilerin Of’a gittiği belirlendi. Uçak bileti aldığı belirlenen firarilerden Alican G., havalimanını da diğer kişi Oğuzhan S. ise Pelitli bölgesinde yakalandı. Oğuzhan S.’nin cep telefonundan çıkan mesaj üzerine firar Of’un Bölümlü mahallesinde yakalandı.